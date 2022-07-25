Латвийские полицейские спасли из моря двух девочек

До прибытия полиции некий серфингист дал девочкам свою доску для серфинга, которую они обе держали до прибытия стражей порядка, пишет Rus.delfi.lv.

Сотрудники полиции помогли 13-летней и 16-летней молодым девушкам добраться до берега с помощью своего инвентаря. Девочек передали медикам и родителям.

Полиция напоминает, что жителям следует быть осторожными при купании в море и не переоценивать свои силы.

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