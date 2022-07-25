Жителей японского города затерроризировали макаки

От лап и зубов японских макак уже пострадали 42 человека, в том числе дети и старики. Население Ямагути составляет меньше 200 тыс. человек.

Нападения начались несколько недель назад, и полиция до сих пор не понимает, являются ли „преступления“ делом одной обезьяны-человеконенавистницы или в городе орудует целая банда.

„Редко можно увидеть такое количество нападений за короткий промежуток времени, - рассказал представитель городских властей. - Изначально нападениям подвергались только дети и женщины. Но в последнее время жертвами становятся также пожилые люди и взрослые мужчины“.

Травмы, полученные людьми, были разными: от царапин до укусов ног, рук, шеи и живота.

Одной из пострадавших стала четырехлетняя девочка, которую поцарапала проникнувшая в квартиру обезьяна. В другой раз отец чудом успел защитить своего младенца, ворвавшись в комнату в тот момент, когда над кричащим ребенкам склонилась макака.

Доступ в японские дома обезьянам существенно упрощают открытые окна и традиционные раздвижные двери-ширмы, через которые легко проникнуть внутрь.

Попытки отловить животных с помощью ловушек закончились неудачей, а полицейские патрули, вышедшие охранять улицы после первых нападений, пока не смогли поймать макак.

Численность японских макак, которые когда-то были исчезающим видом, в последнее время выросла, в том числе благодаря тому, что они были под охраной. Сейчас они внесены в список Международного союза охраны природы как виды, вызывающие наименьшее беспокойство с точки зрения вымирания.

Японские макаки - сравнительно небольшие животные. Рост самцов составляет 80-95 сантиметров, в среднем они весят около 13 кг, а самки - ниже ростом и весят в полтора раза меньше. Они самые северные обезьяны в мире, и их ареал природного обитания ограничивается японскими островами.

Ученые считают, что конфликты между людьми и макаками были спровоцированы как увеличением поголовья макак, так и слишком тесным соседством с людьми.