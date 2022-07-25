Водитель съехал с дороги, бросил арендованную машину и сбежал

Прокатный фольксваген попал в аварию на пересечении улиц Раннику теэ и Лоодупарки теэ, то есть на стоянке природного парка, сообщение поступило в полицию около 6 часов утра.

Пресс-секретарь Bolt Карин Касе отметила, что предусмотрен дополнительный штраф в размере 300 евро за оставление места происшествия в случае аварии. „Мы установили его для того, чтобы люди обязательно сообщали, если что-то случится с машиной, а не просто оставляли ее стоять на месте происшествия“, — сказала Касе.

„Через приложение мы знаем личность человека, который арендовал автомобиль. Мы передали эту информацию в полицию“, — добавила Касе.

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