IKEA накормит жителей Эстонии еще до открытия магазина

„Таллиннский магазин IKEA откроет свои двери уже в конце этого лета, а в качестве аперитива перед открытием летом по Эстонии будет колесить бистро IKEA, в котором мы предлагаем жителям Эстонии возможность отведать известные блюда IKEA. Сине-желтое бистро можно встретить на различных фестивалях, а также в центре Таллинна и его ближайших окрестностях,“- сказала Пирет Раясалу, руководитель отдела продуктов питания IKEA. Чтобы попробовать легендарные фрикадельки жителям Эстонии предстоит дождаться открытия магазина, в четырехколесном бистро IKEA можно купить хот-дог с овощной или мясной сосиской, мороженое и безалкогольные напитки.

„В меню мы предлагаем самые любимые продукты от IKEA, например, хот-дог с овощной или мясной сосиской, по очень доступной цене. Еда из бистро IKEA – один из примеров того, на какие цены жители Эстонии могут рассчитывать в таллиннском магазине. Предлагать доступные цены очень важно для IKEA, потому что так мы можем улучшить повседневную жизнь многих людей,“- добавила Раясалу.

Передвижное бистро IKEA можно будет найти на Tallinn Truck Show 05-06.08, Tallinn Food Truck Festival 12-13.08 и на Празднике мороженого 14.08. Кроме того, 29-30.07 на таллиннском центральном рынке и 31.07 в зоопарке. Точные адреса можно найти в социальных сетях IKEA на Facebook и в Instagram.

Зона отдыха для приятного времяпрепровождения

Рядом с передвижным бистро команда дизайнеров интерьеров IKEA также создаст небольшую зону отдыха, где посетители смогут отдохнуть, поесть и хорошо провести время. Кроме того, там можно присоединиться к программе лояльности IKEA Family.