IKEA накормит жителей Эстонии еще до открытия магазина(1)
Теперь у жителей Эстонии есть возможность попробовать любимые хиты меню Шведского бистро IKEA еще до открытия таллиннского магазина. В меню бистро IKEA, которое будет путешествовать по Таллинну и его окрестностям, все предложения по очень низкой цене: хот-доги с овощной или мясной сосиской стоят всего 0,70 евро, а мороженое - 0,50 евро.
„Таллиннский магазин IKEA откроет свои двери уже в конце этого лета, а в качестве аперитива перед открытием летом по Эстонии будет колесить бистро IKEA, в котором мы предлагаем жителям Эстонии возможность отведать известные блюда IKEA. Сине-желтое бистро можно встретить на различных фестивалях, а также в центре Таллинна и его ближайших окрестностях,“- сказала Пирет Раясалу, руководитель отдела продуктов питания IKEA. Чтобы попробовать легендарные фрикадельки жителям Эстонии предстоит дождаться открытия магазина, в четырехколесном бистро IKEA можно купить хот-дог с овощной или мясной сосиской, мороженое и безалкогольные напитки.
„В меню мы предлагаем самые любимые продукты от IKEA, например, хот-дог с овощной или мясной сосиской, по очень доступной цене. Еда из бистро IKEA – один из примеров того, на какие цены жители Эстонии могут рассчитывать в таллиннском магазине. Предлагать доступные цены очень важно для IKEA, потому что так мы можем улучшить повседневную жизнь многих людей,“- добавила Раясалу.
Передвижное бистро IKEA можно будет найти на Tallinn Truck Show 05-06.08, Tallinn Food Truck Festival 12-13.08 и на Празднике мороженого 14.08. Кроме того, 29-30.07 на таллиннском центральном рынке и 31.07 в зоопарке. Точные адреса можно найти в социальных сетях IKEA на Facebook и в Instagram.
Зона отдыха для приятного времяпрепровождения
Рядом с передвижным бистро команда дизайнеров интерьеров IKEA также создаст небольшую зону отдыха, где посетители смогут отдохнуть, поесть и хорошо провести время. Кроме того, там можно присоединиться к программе лояльности IKEA Family.
„IKEA известна доступными ценами, красивыми и качественными предметами интерьера. Кроме того, IKEA также является одной из крупнейших в мире сетей ресторанов. В таллиннском магазине IKEA откроется шведский ресторан, который сможет одновременно обслуживать около 400 гостей. Помимо этого, будет открыто шведское бистро, где можно будет купить как холодные, так и горячие закуски, мороженое и безалкогольные напитки, а также рынок шведских продуктов, где будут продаваться продукты, включая рыбу, фрикадельки, кофе, сладости и закуски. Передвижное бистро — это первая возможность познакомиться со вкусами IKEA до открытия магазина в Таллинне,“- сказала представитель IKEA.
IKEA в Таллинне откроется в конце лета. В магазине площадью 30 000 м2 можно купить почти 9 000 предметов интерьера. Кроме того, в магазине будут открыты шведский ресторан почти на 400 мест и бистро.