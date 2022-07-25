В Эстонию прибыли корабли НАТО

„Это второй визит кораблей данного соединения в этом году. Он свидетельствует о присутствии альянса в регионе, – отметил заместитель командующего военно-морскими силами Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа. – Подобные визиты способствуют расширению сотрудничества. Помимо этого гости смогут ознакомиться с условиями и особенностями местной акватории“.

Первые два корабля, штабной корабль ВМС Нидерландов HNLMS Karel Doorman (он же по совместительству является флагманом SNMG1) и португальский фрегат NRP Corte-Real, пришфартовались у причальной стенки в Старой гавани Таллинна сегодня утром. В свою очередь третье судно, британский танкер RFA Tidesurge, прибыл в порт Мууга.

В понедельник командир группы коммодор Жанетт Моранг (Jeanette Morang) и капитаны кораблей провели встречу с заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Вейко-Велло Пальмом и вице-канцлером Министерства обороны Эстонии по вопросам планирования государственной обороны Тийной Уудеберг.

В Эстонии корабли смогут пополнить свои запасы и приготовится к выполнению дальнейших задач. В последний раз корабли SNMG1 посещали Эстонию в апреле этого года. В ходе этого визита военные моряки союзников провели совместные учения с эстонскими ВМС и ВВС.

Постоянные военно-морские группы НАТО – оперативные соединения повышенной готовности. Они способны проводить операции как в мирное, так и военное время.

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