В Нарве наконец-то открыли инфопункт для беженцев. Маленький, но рядом с границей

Мэр Нарвы Катри Райк не устает благодарить добровольцев и говорит, что они проделали огромную работу. Она надеется, что теперь они смогут заняться своими личными делами и отдохнуть. „Инфопункт - новое начинание, это как один из этапов марафона, - комментирует открытие Райк. - Нужно будет смотреть, сколько обращается в него людей, кто они, с какими вопросами приходят, в чем именно нуждаются. Палатка, которая неделю проработала на площади, помогла определиться с тем, что, действительно, в городе нужен круглосуточный инфопункт. Здесь будет питьевая вода, вай-фай и беженцы смогут спокойно получить нужную информацию“.

Марина Корешкова, волонтер из Нарвы, говорит, что беженцам очень важно, когда они переходят границу, чтобы был интернет. „Им надо связаться с волонтерами или другими организациями, которые их сопровождают дальше по Европе, - уточняет Марина. - Сейчас пока интернета на Петровской площади нет. Но в инфопункте есть“. Корешкова считает, что получить ответы на вопросы, которые возникают при переходе границы, попаданию в ЕС - это большая поддержка со стороны государства и международных организаций. „Также важно укрытие от дождя, ветра, то, что в пределах площади все-таки открыли инфопункт - это очень хорошо, - говорит волонтер. - Не поняла пока, будут ли беженцы тут иметь возможность ждать автобус, где они будут оставлять багаж. Но все решится со временем. Вообще, этот пункт еще с середины апреля надо было открыть, хорошо, что сейчас это сделали“.

„Помещение маленькое, но соответствует задаче инфопункта - давать консультации“, - говорит Хели Фершель, представитель Социального департамента. Она добавляет, что открывшийся инфопункт расположен в том же здании, что и волонтерский пункт дневного пребывания украинского землячества. Они будут взаимодействовать, чтобы максимально полно поддержать нуждающихся военных беженцев.

При входе в инфопункт висят два флага: эстонский и украинский. Они заметны, и в принципе, если кроны деревьев осенью и зимой мешать не будут, видны с самого выхода с погранпункта. Яркой вывески, бросающейся в глаза издалека, нет. Возможно, ее добавят в ближайшее время. Внутри - четыре небольшие комнаты.

В нем будут круглосуточно консультировать три человека - представители Департамента социального страхования и Международной организации по миграции IOM. Эти две организации тесно сотрудничают также с представителями города и волонтерами.

Инфопункт будет работать круглосуточно, но в дальнейшем его расписание могут скорректировать, если отпадет надобность в круглосуточной работе.

Транзитных беженцев в Эстонии меньше, но больше тех, кто хочет остаться в стране

„Первый раз с 24 февраля у нас восьмой день, когда беженцев в течение суток стало меньше, - рассказывает Хели Фершель. - Растет число тех, кто приезжает сюда и ходатайствует о временном убежище. Транзитных беженцев становится меньше. Это подтвердил украинский консул, с которым мы встречались на прошлой неделе. Сейчас транзит, которым управляют российские волонтеры, двигается в основном через Латвию. Потому что, если они едут из Москвы, то им нет смысла делать круг“.

Сложные случаи возьмет на себя Международная организация по миграции IOM

Но по-прежнему приезжают в Эстонию украинцы в плохом физическом состоянии. Международная организация по миграции IOM берет на себя работу с ними. Руководитель эстонского представительства IOM Eesti Аннели Варес рассказала, что они не могут взять под опеку всех, поэтому выделили наиболее уязвимые категории беженцев и именно с ними будут работать в первую очередь. „Самые подверженные риску люди - у кого есть увечья, тяжелые заболевания, это также старики, семьи с маленькими детьми, беременные женщины, - говорит Варес. - Если у человека есть конкретная точка прибытия, например, у него есть родственники в Германии, и нужно с ними воссоединиться, то это приоритет для нашего консультанта“.

От Международной организации по миграции сопровождать беженцев в нарвском инфопункте будет Катя Романова, которая раньше координировала работу волонтерской организации „Друзья Мариуполя“ на Ваксали,19 у нарвского вокзала. „Такие сложные случаи буду брать на себя я, - рассказывает Катя. - Это и билеты, и помощь по дороге с ночлегом, питанием, медицинский осмотр, если нужен. К нам сюда, в инфопункт, людей будут направлять с границы специалисты Социального департамента“.

Кроме личных консультаций, нужны и инфоматериалы

Параллельно с открытием инфопункта, по словам Фершель, Департмент социального страхования усиливает информационное сопровождение беженцев в медиа и с помощью печатной продукции. Они раздают инфоматериалы на русском и украинском языке, листовки с куаркодом, ведущим на страницы с дополнительной информацией. На границе специальные сообщения для беженцев выводят на экраны, рекомендуют читать хороший сайт российских добровольцев в интернете на двух языках, где тоже много ясной достоверной информации. Департамент социального страхования также продолжает первичное консультирование на границе.

Связаться с инфопунктом можно по государственному инфотелефону 1247. При звонках из другой страны нужно набирать +372600 1247.





