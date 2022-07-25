Департамент здоровья все больше походит на оперативное подразделение: теперь он закупает рации

Закупка еще не обнародована, но имеет объем в 50 000 евро, и предприятия смогут начать выдвигать предложения с 1 сентября, согласно плану.

Зачем же сотрудникам Департамента здоровья рации? Как выяснилось, они нужны в качестве альтернативного средства связи во время оперативных мероприятий.

Представитель Департамента здоровья сообщил Delfi, что департамент отвечает за доступность различных услуг здравоохранения, в том числе и координацию во время происшествий с большим числом пострадавших, в ходе которых нужно сотрудничать с несколькими сторонами - например, при планировании пути для лечения.

Полиция, спасатели, скорая помощь и центры тревоги используют общегосударственную оперативную радиосвязь под названием ESTER, готовность которой гарантирует Центр инфотехнологий и развития Министерства (SMIT).

Сколько именно раций хочет закупить Департамент здоровья выяснится, когда будет обнародована закупка.