Экономика
26.07.2022, 09:51

Bolt и Wolt должны начать отчитываться перед налоговым департаментом. Что они сами думают об этом?

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До сих пор раскрытие Налогово-таможенному департаменту размера дохода курьера по доставке еды, например, было добровольным.
До сих пор раскрытие Налогово-таможенному департаменту размера дохода курьера по доставке еды, например, было добровольным.
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

На прошлой неделе министр финансов направил на утверждение проект, согласно которому со следующего года операторы платформ, такие как Bolt, Wolt и AirBnB, должны предоставлять информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на платформе, и доходах, которые они получают, в Налогово-таможенный департамент. До сих пор передача данных была добровольной. Что думают по этому поводу сами участники рынка?

Глава представительства Wolt в странах Балтии Лийс Ристал приветствует инициативу Министерства финансов Эстонии, поскольку она повышает прозрачность и обеспечивает равное отношение к участникам рынка. „Wolt с начала своей деятельности в странах Балтии, а это уже шесть лет, по собственной инициативе ежемесячно информирует налоговые и таможенные органы Эстонии, Латвии и Литвы о доходах всех курьеров, ресторанов и других торговцев, работающих на нашей платформе, — сказала она.

„У многих наших курьеров есть трудовой договор с Wolt, который позволяет нам платить за них подоходный налог, социальный налог и налог на страхование по безработице. Таким образом, эти курьеры Wolt в Эстонии получают компенсацию по болезни, пособия по безработице, зарабатывают пенсию и имеют право на медицинские услуги, предназначенные для застрахованных лиц“, — пояснила Ристал. В прошлом году Wolt заплатила эстонскому государству 2,3 миллиона евро налога на рабочую силу за курьеров-партнеров.

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