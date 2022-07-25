После недели работы нового правительства премьер-министр Кая Каллас отправилась в отпуск

Советник премьер-министра Марис Линдмяэ ответила Delfi, что Каллас будет в отпуске всю эту неделю и в начале следующей. Она отметила, что это изначальный план, а это означает, что в чрезвычайных случаях он может измениться.

Изначально Каллас должна была отправиться в отпуск на прошлой неделе, но в то же самое время ее новое правительство давало присягу, поэтому отпуск пришлось перенести.

Во время отпуска премьер-министра будет заменять министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Попробую между тем действительно поспать и почитать. Кая Каллас, премьер-министр

„Я очень рада, что у меня не было больших планов на отпуск, так как мой отпуск должен был начаться завтра, но в понедельник я буду в Рийгикогу, а в четверг - в правительстве“, - сказала Каллас Delfi на прошлой неделе.

Она все же надеялась, что сможет в этом году отдохнуть. „Попробую между тем действительно поспать и почитать что-либо другое, что не касается политики“, - выразила надежду Каллас.

Последний раз Каллас отправлялась в 10-дневный отпуск в конце июля прошлого года. Тогда ей пришлось вернуться из отпуска раньше, чем планировалось, так как Госконтроль обнародовал анализ, выявивший серьезные проблемы в организации вакцинации.