КОЛОНКА RusDelfi | Слово путинской России не стоит ни гроша
Путинская Россия нанесла ракетные удары по порту в Одессе и в очередной раз показала свое настоящее лицо дикаря, не соблюдающего никаких договоренностей.
На прошлой неделе минул 150-й день украинской войны. Война, которая в мечтах Владимира Путина должна была закончится за 3-4 дня, затянулась на полгода и принесла огромные разрушения и смерть, чего в Европе не видели с конца Второй мировой войны. В первые недели весь мир надеялся, что стороны конфликта сядут за стол переговоров, но пока путинская Россия не готова возвращать Украине территории, которые были захвачены после 24 февраля — никакого соглашения быть не может. И найти компромисс станет возможным только после окончательного поражения российской армии на поле боя.
Чего стоит слово и обещания путинской России мы в очередной раз увидели в Одессе, когда Россия нанесла ракетный удар по порту, через который, по соглашению сторон, должны были вывезти зерно на Ближний восток и в Северную Африку, где населения находится на краю голода. Пока невозможно точно сказать, какими будут ответы Турции и западных стран на этот российский шаг. В СМИ появились одиозные заголовки, что это „плевок Путина“ в лицо Эрдогану и другим партнерам, с кем подписали соглашение о вывозе украинского зерна. Западные лидеры за последние двенадцать лет уже привыкли вытирать с лица такие плевки и улыбаться дальше, но турецкий президент является, пожалуй, единственным лидером, который не боится противостоять Путину, и весьма вероятно, что с его стороны будет жесткий ответ России.
Главным вопросом остается то, как заставить замолчать орудия в Украине. Случай в Одессе показал, что надеяться на разумное поведение руководства путинской России нельзя. Выход только в том, чтобы сильнее задавить путинский режим санкциями и оказывать бесперебойную помощь Украине, чтобы украинцы смогли отстоять свое государство в конфликте, который для страны уже стал настоящей освободительной войной. Литва, Латвия, Эстония, Польша сделали для Украины очень много, оказывая всевозможную помощь и поддержку, это не будет забыто. Но важной частью помощи является и дипломатическое давление на Германию и его канцлера Олафа Шольца, который с первых месяцев этой войны демонстрирует нежелание поддерживать Украину. В мире происходит серьезный кризис, и нельзя сидеть и ждать, что ситуация уляжется сама собой.
Уже не осталось иллюзий, что война закончится к концу этого года. Пока украинские воины ценой своей жизни отважно держут мирное небо над головами других стран, политики западного мира должны сделать все возможное, чтобы война закончилась как можно скорее. Единого сценария развития событий быть не может, и перелом может наступить неожиданно. Лишь бы не было войны.