КОЛОНКА RusDelfi | Слово путинской России не стоит ни гроша

На прошлой неделе минул 150-й день украинской войны. Война, которая в мечтах Владимира Путина должна была закончится за 3-4 дня, затянулась на полгода и принесла огромные разрушения и смерть, чего в Европе не видели с конца Второй мировой войны. В первые недели весь мир надеялся, что стороны конфликта сядут за стол переговоров, но пока путинская Россия не готова возвращать Украине территории, которые были захвачены после 24 февраля — никакого соглашения быть не может. И найти компромисс станет возможным только после окончательного поражения российской армии на поле боя.

Чего стоит слово и обещания путинской России мы в очередной раз увидели в Одессе, когда Россия нанесла ракетный удар по порту, через который, по соглашению сторон, должны были вывезти зерно на Ближний восток и в Северную Африку, где населения находится на краю голода. Пока невозможно точно сказать, какими будут ответы Турции и западных стран на этот российский шаг. В СМИ появились одиозные заголовки, что это „плевок Путина“ в лицо Эрдогану и другим партнерам, с кем подписали соглашение о вывозе украинского зерна. Западные лидеры за последние двенадцать лет уже привыкли вытирать с лица такие плевки и улыбаться дальше, но турецкий президент является, пожалуй, единственным лидером, который не боится противостоять Путину, и весьма вероятно, что с его стороны будет жесткий ответ России.