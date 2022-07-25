ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (152-й день) | Первая партия украинского зерна должна выйти из порта Черноморск в среду
Подводим итоги 152-го дня войны.
На Краматорском направлении российские войска наступали в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка. ВСУ заставили их отступить.
Также продолжаются боевые действия в районе Спорного Донецкой области.
На Бахмутском направлении российские силы безуспешно пытались продвинуться в направлении Вершина – Луганское. Наступление в направлении Мироновское – Луганское на данный момент продолжается.
На большинстве направлений российские войска продолжают обстрелы районов населенных пунктов и позиций ВСУ.
ФСБ сообщила о раскрытии операции украинской разведки по угону российских военных самолетов
В рамках операции по угону боевых самолетов, которую якобы курировали спецслужбы стран НАТО, планировалось за обещания денег и гражданства Евросоюза завербовать российских военных летчиков.
Новая сводка британской разведки о проблемах российской армии с ремонтом боевых машин
В Донбассе и Херсоне продолжаются безрезультатные бои. Российское командование по-прежнему стоит перед дилеммой: что делать — поддерживать наступление на востоке или укреплять оборону на западе.
18 июля 2022 года разведка выявила российский объект по ремонту и восстановлению военной техники в районе Барвинок Белгородской области в 10 км от границы с Украиной.
Там находилось не менее 300 поврежденных машин, включая боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.
В дополнение к хорошо документированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает бороться за вывоз и ремонт тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине.
Ночью был обстрелян пригород Харькова Чугуев
Как утверждает губернатор Олег Синегубов, российские военные обстреляли Чугуев из зенитно-ракетного комплекса С300.
По его словам, дом культуры, где в подвале прятались люди, фактически уничтожен. На данный момент спасатели освободили из-под завалов трех человек.
Минобороны России утверждает, что в Чугуеве были силы теробороны
Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге для прессы упомянул, что районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области были поражены „командно-наблюдательные пункты“ 113-й бригады территориальной обороны. Оперативно проверить эту информацию невозможно. По его словам, в этой операции участвовали ракетные войска и артиллерия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров начал турне по африканским странам, чтобы заручиться поддержкой войны в Украине.
Египет - первая страна этого недлинного дипломатического путешествия. Далее Сергей Лавров намерен посетить Эфиопию, Уганду и Республику Конго
Следственный комитет России предъявил обвинения 92 украинским военным - Бастрыкин
Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал в вышедшем в понедельник интервью государственной „Российской газете“, что его ведомство предъявило обвинения в „преступлениях против мира и человечности“ 92 украинским военным.
Украина получила польские танки PT-91 Twardy
Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. О каком количестве танков идет речь, он не уточнил. Ранее Польша планировала передать Украине более 200 танков Т-72 и PT-91.
PT-91 Twardy — модифицированная версия советского танка Т-72.
Украина получила от Германии первые зенитные самоходные установки Gepard.
„Сегодня официально зашли три первых Gepard, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов“, - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Число беженцев из Украины в Германии приближается к миллиону. Согласно данным, представленным МВД ФРГ, в стране зарегистрировано 915 тысяч человек этой категории.
Среди взрослых беженцев три четверти (75,6%) составляют женщины и 23,9% - мужчины. 7,5% украинских беженцев - старше 64 лет.
Украина рассчитывает начать экспорт зерна по морю уже на этой неделе, сначала из Черноморска
После подписания соглашения об условиях экспорта зерна из черноморских портов Украины в минувшую пятницу ничего официально не говорилось, когда прописанный в нем механизм заработает (если заработает вообще - российский ракетный удар по портовым сооружениям Одессы менее суток спустя после подписания лишь усилил сомнения в этом). Но в Киеве рассчитывают начать уже на этой неделе.
После начала войны в Украине Казахстан начал искать новых союзников, увеличил оборонный бюджет и договорился с Турцией о выпуске боевых дронов
После российского вторжения в Украину Казахстан — единственное государство Центральной Азии, имеющее границу с РФ, — решил пересмотреть свои отношения с Россией и начал искать союзников в США, Турции и Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова действующих и бывших казахстанских чиновников, политиков и аналитиков.
Лавров заявил, что удар по Одесскому порту никак не противоречит заключенной в Стамбуле сделке по зерну
По словам Лаврова, Россия, заключив сделку по зерну, не обещала приостанавливать военную „спецоперацию“ и уничтожение военной инфраструктуры.
Зеленский уволил замсекретаря Совета национальной безопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента. Никаких причин в нем не называется.
Осенью прошлого года несколько украинских СМИ обвиняли Демченко в том, что в 2010 году, при Януковиче, он лоббировал Харьковские соглашения об условиях базирования российского Черноморского флота в Севастополе. Однако тогда его защищали секретарь СНБО Алексей Данилов и командующий украинской армией Валерий Залужный. Также имя Демченко называли во время скандала из-за срыва операции по захвату „вагнеровцев“, но в тогдашней власти и это обвинение отвергали.
Украина получит от партнеров противорадарные ракеты, которых раньше не было у ВСУ
Об этом сегодня в эфире общенационального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников.
„Международные партнеры убедились, что уничтожение вражеской техники Вооруженными силами Украины осуществляется эффективно и профессионально, цели избираются понятно и точно поражаются. Соответственно, растет и уровень доверия к ВСУ, в частности, вскоре Украина получит очередные HIMARS и специальные противорадарные ракеты“, - сказал Резников.
ЕС выделил Украине кредит в размере 1 млрд евро
Евросоюз выделил Украине кредит в размере 1 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
„Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Евросоюза утвердил выделение финансирования для Украины на 1,59 млрд евро, из которых 1 млрд будет выдан немедленно“, - написала она в „Твиттере“.
По ее словам, деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры, а также поддержку проектов в области энергетики, транспорта и образования.
Украина призвала ЕС и другие страны ввести особый визовый режим для россиян — и выдавать визы тем, кто осуждает войну
Об этом в интервью Politico сообщил специальный представитель МИД Украины по санкционной политике Алексей Макеев.
Как пишет Politico, Украина предлагает ввести „особый режим“ для россиян — все заявители при получении визы, например, в Германию или во Францию, будут должны заполнить анкету, где будут подобные вопросы:
поддерживает ли заявитель войну России;
совершал ли он или его родственники военные преступления;
считает ли заявитель себя ответственным или частично ответственным за войну.
Представитель Украины рассчитывает, что жители России „проснутся“ и призовут свои власти изменить политику.