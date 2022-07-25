ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (152-й день) | Первая партия украинского зерна должна выйти из порта Черноморск в среду

На большинстве направлений российские войска продолжают обстрелы районов населенных пунктов и позиций ВСУ.

ФСБ сообщила о раскрытии операции украинской разведки по угону российских военных самолетов В рамках операции по угону боевых самолетов, которую якобы курировали спецслужбы стран НАТО, планировалось за обещания денег и гражданства Евросоюза завербовать российских военных летчиков.

Новая сводка британской разведки о проблемах российской армии с ремонтом боевых машин В Донбассе и Херсоне продолжаются безрезультатные бои. Российское командование по-прежнему стоит перед дилеммой: что делать — поддерживать наступление на востоке или укреплять оборону на западе. 18 июля 2022 года разведка выявила российский объект по ремонту и восстановлению военной техники в районе Барвинок Белгородской области в 10 км от границы с Украиной. Там находилось не менее 300 поврежденных машин, включая боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения. В дополнение к хорошо документированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает бороться за вывоз и ремонт тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине.

Ночью был обстрелян пригород Харькова Чугуев Как утверждает губернатор Олег Синегубов, российские военные обстреляли Чугуев из зенитно-ракетного комплекса С300. По его словам, дом культуры, где в подвале прятались люди, фактически уничтожен. На данный момент спасатели освободили из-под завалов трех человек.

Минобороны России утверждает, что в Чугуеве были силы теробороны Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге для прессы упомянул, что районах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьковской области были поражены „командно-наблюдательные пункты“ 113-й бригады территориальной обороны. Оперативно проверить эту информацию невозможно. По его словам, в этой операции участвовали ракетные войска и артиллерия.

Глава МИД РФ Сергей Лавров начал турне по африканским странам, чтобы заручиться поддержкой войны в Украине. Египет - первая страна этого недлинного дипломатического путешествия. Далее Сергей Лавров намерен посетить Эфиопию, Уганду и Республику Конго

Следственный комитет России предъявил обвинения 92 украинским военным - Бастрыкин Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал в вышедшем в понедельник интервью государственной „Российской газете“, что его ведомство предъявило обвинения в „преступлениях против мира и человечности“ 92 украинским военным.

Украина получила польские танки PT-91 Twardy Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. О каком количестве танков идет речь, он не уточнил. Ранее Польша планировала передать Украине более 200 танков Т-72 и PT-91. PT-91 Twardy — модифицированная версия советского танка Т-72.

Украина получила от Германии первые зенитные самоходные установки Gepard. „Сегодня официально зашли три первых Gepard, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов“, - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Число беженцев из Украины в Германии приближается к миллиону. Согласно данным, представленным МВД ФРГ, в стране зарегистрировано 915 тысяч человек этой категории. Среди взрослых беженцев три четверти (75,6%) составляют женщины и 23,9% - мужчины. 7,5% украинских беженцев - старше 64 лет.

Украина рассчитывает начать экспорт зерна по морю уже на этой неделе, сначала из Черноморска После подписания соглашения об условиях экспорта зерна из черноморских портов Украины в минувшую пятницу ничего официально не говорилось, когда прописанный в нем механизм заработает (если заработает вообще - российский ракетный удар по портовым сооружениям Одессы менее суток спустя после подписания лишь усилил сомнения в этом). Но в Киеве рассчитывают начать уже на этой неделе.

После начала войны в Украине Казахстан начал искать новых союзников, увеличил оборонный бюджет и договорился с Турцией о выпуске боевых дронов После российского вторжения в Украину Казахстан — единственное государство Центральной Азии, имеющее границу с РФ, — решил пересмотреть свои отношения с Россией и начал искать союзников в США, Турции и Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова действующих и бывших казахстанских чиновников, политиков и аналитиков.

Лавров заявил, что удар по Одесскому порту никак не противоречит заключенной в Стамбуле сделке по зерну По словам Лаврова, Россия, заключив сделку по зерну, не обещала приостанавливать военную „спецоперацию“ и уничтожение военной инфраструктуры.

Зеленский уволил замсекретаря Совета национальной безопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте президента. Никаких причин в нем не называется. Осенью прошлого года несколько украинских СМИ обвиняли Демченко в том, что в 2010 году, при Януковиче, он лоббировал Харьковские соглашения об условиях базирования российского Черноморского флота в Севастополе. Однако тогда его защищали секретарь СНБО Алексей Данилов и командующий украинской армией Валерий Залужный. Также имя Демченко называли во время скандала из-за срыва операции по захвату „вагнеровцев“, но в тогдашней власти и это обвинение отвергали.

Украина получит от партнеров противорадарные ракеты, которых раньше не было у ВСУ Об этом сегодня в эфире общенационального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников. „Международные партнеры убедились, что уничтожение вражеской техники Вооруженными силами Украины осуществляется эффективно и профессионально, цели избираются понятно и точно поражаются. Соответственно, растет и уровень доверия к ВСУ, в частности, вскоре Украина получит очередные HIMARS и специальные противорадарные ракеты“, - сказал Резников.

ЕС выделил Украине кредит в размере 1 млрд евро

Евросоюз выделил Украине кредит в размере 1 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

„Европейский инвестиционный банк при бюджетной поддержке Евросоюза утвердил выделение финансирования для Украины на 1,59 млрд евро, из которых 1 млрд будет выдан немедленно“, - написала она в „Твиттере“.

По ее словам, деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры, а также поддержку проектов в области энергетики, транспорта и образования.