25.07.2022, 20:27
Новый министр труда о конфликте интересов: люди должны понимать, что не каждая встреча - лобби(9)
Пеэп Петерсон: „Я отправил премьеру небольшую шутку“
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон убежден, что ему не нужно уходить в отставку.
Соответствие министра Петерсона должности было поставлено под сомнение в первую же неделю его работы. Противоречия возникли по поводу принятой в прошлом году предыдущим правительством кодекса этики общения с лоббистами. До утверждения на посту министра труда и здравоохранения Петерсон был главой Центрального союза профсоюзов.