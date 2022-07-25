Новый министр труда о конфликте интересов: люди должны понимать, что не каждая встреча - лобби

Соответствие министра Петерсона должности было поставлено ​​под сомнение в первую же неделю его работы. Противоречия возникли по поводу принятой в прошлом году предыдущим правительством кодекса этики общения с лобби стами. До утверждения на посту министра труда и здравоохранения Петерсон был главой Центрального союза профсоюзов.

Директор Канцелярии канцлера права Олари Коппель обнаружил, что действия Петерсона в качестве министра противоречат кодексу этики, если последний в первый год пребывания в должности не откажется от решений, касающихся трудового права и рынка труда. „Он должен тщательно соблюдать положения антикоррупционного законодательства, чтобы избежать возможных конфликтов интересов в своей работе“, — сказал Коппель изданию Postimees.