Новости Эстонии
25.07.2022, 20:27

Новый министр труда о конфликте интересов: люди должны понимать, что не каждая встреча - лобби

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Пеэп Петерсон: „Я отправил премьеру небольшую шутку“
Служебный путь министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона (в центре) начался непросто.
Служебный путь министра здоровья и труда Пеэпа Петерсона (в центре) начался непросто.
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон убежден, что ему не нужно уходить в отставку.

Соответствие министра Петерсона должности было поставлено ​​под сомнение в первую же неделю его работы. Противоречия возникли по поводу принятой в прошлом году предыдущим правительством кодекса этики общения с лоббистами. До утверждения на посту министра труда и здравоохранения Петерсон был главой Центрального союза профсоюзов.

Директор Канцелярии канцлера права Олари Коппель обнаружил, что действия Петерсона в качестве министра противоречат кодексу этики, если последний в первый год пребывания в должности не откажется от решений, касающихся трудового права и рынка труда. „Он должен тщательно соблюдать положения антикоррупционного законодательства, чтобы избежать возможных конфликтов интересов в своей работе“, — сказал Коппель изданию Postimees.

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