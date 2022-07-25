25.07.2022, 11:50
ФОТО | Опасный инцидент в Тарту: если бросить загоревшийся газовый баллон в бассейн, он не погаснет!(2)
ФОТО:
В ночь на понедельник житель Тарту на практике познал, что загоревшийся газовый баллон не потухнет, даже если его бросить в воду.
Около полуночи на Таара пуйестеэ в Тарту загорелся газовый баллон инфракрасного обогревателя. Первой реакцией владельца было бросить горящий баллон в бассейн, но он и не думал потухать даже в воде.
В 23:25 он позвонил в Центр тревоги, прибывшие на место спасатели потушили горящий баллон с помощью огнетушителя и достали его из бассейна.
Согласно первоначальным данным, к возгоранию привела небрежная или неверная установка баллона.