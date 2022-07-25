„Он был уверен, что вернется“. Зачем россияне записываются в добровольцы и погибают в Украине

Яско из городка Острогожск Воронежской области большую часть жизни прослужил прапорщиком, вышел на пенсию и устроился в охрану. Несмотря на возраст, он сохранял отличную физическую форму, вспоминает его сын Валерий: „Мог левой рукой гирю в 32 килограмма 20 раз поднимать, только бег не любил, всегда шутил: „Бегают пусть молодые, а я буду отстреливаться до последнего!“». С началом конфликта на Донбассе в 2014 году Яско уехал в ЛНР — тогда войска в самопровозглашенной республике еще не сформировались и пенсионер с усмешкой называл сослуживцев „бандой“. Там он стал уже не прапорщиком, а капитаном — после того, как сутки пролежал под обстрелом в блиндаже, отморозил ноги и потерял один из пальцев. В 2017-м Яско вернулся в родной город — его не устраивало, что наступление не идет, и нет „ни мира, ни войны“.

Иван Чухлей из Карелии отслужил в космических войсках в Алтайском крае, но дальнейшую жизнь связывать с армией не стал. Вернувшись в родной регион, начал работать в глинодобывающем карьере, а несколько лет назад переехал в Краснодар. Жены и детей у него не было. Чухлей с детства был заядлым рыбаком, принципиально не пил алкоголь, не любил конфликтов, описывает его тетя Анна Федотова.

Виктор Кучинскас из Минеральных Вод тоже хотел быть военным, „мечтал воевать“, „мечтал защищать Родину и быть для нее героем“, но в армию его не взяли — „по ошибке“, говорит его дочь Алена Кучинскас, не вдаваясь в детали. Когда с армией не получилось, отец стал изредка ездить на охоту и работать в охране „в экстремальных условиях“. У него были и стрельба, и погони, уверяет Алена.

„Это были тяжелые голодные годы, а у нас четверо детей, и мы делили на всех одинаково еду — не было такого, что кому-то больше, кому-то меньше. Он был больше всех, и, видимо, его рост как-то опередил созревание внутренних органов. Наверное, мы его все же немножечко недокармливали“, — жалеет сейчас его пожилая мать Людмила Ерахтина. Десантником Владислав не стал, но поступил в школу прапорщиков и отправился служить куда-то в Подмосковье. Несколько лет назад Ерахтин уволился из армии и ушел работать на завод в Екатеринбурге.

В четыре года Владислав Ерахтин из уральского Асбеста мечтал работать милиционером. В старшей школе он вдруг загорелся идеей стать десантником и пошел поступать в военное училище. У молодого человека ростом под 190 сантиметров были все шансы, но после бессонной ночи со сборами в палаточном лагере он от жары упал в обморок на плацу, и проходить дальнейшие этапы ему не разрешили.

У Александра Буланова семья была — и не одна. От первой жены у него родился сын Дмитрий — сейчас он еще учится в школе, от второй — мальчик и девочка. Призывником он служил на Новой Земле, позже, заключив контракт, попал в спецназ „Ратник“, работал в Чечне уже после окончания войны. В Новодвинске участвовал в организации „Ветераны Северного края“. В Нарьян-маре, куда он уехал после развода с первой супругой, работал начальником склада в „Лукойл-Коми“ и председательствовал в местном „Боевом братстве“. „Как человек Саша — очень добрый, хороший человек, замечательный отец! Ничего не жалел для своих детей, любил их больше жизни!“ — говорит его первая жена Анастасия.

В Южной Осетии был и Николай Митрофанов из города Судогды, что под Владимиром. Он попал туда вскоре после срочной службы, подписав контракт на три года. В 2014-м он тоже хотел пойти на Донбасс, но тогда его не взяли. Не попал он и в Сирию, тогда он сосредоточился на гражданской работе, стал зарабатывать неплохие деньги, которых, с учетом, что семьи у него не было, ему на все хватало, уверяет его брат Сергей.

Сварщик из курского городка Обоянь Иван Черепнин тоже был на Донбассе в первую фазу конфликта — правда, позже Яско, в 2018-м. Это был его второй опыт участия в реальных боевых действиях — первый он получил в российско-грузинскую войну десятью годами ранее.

По ее словам, окончательное решение Иван принял, когда в самом начале войны мимо их деревни ехала колонна с российской техникой, и несколько танков сломались. Черепнин пустил солдат пожить к себе. „Они там мылись, купались, кушать себе готовили — ну, разместили как могли. И, я так понимаю, вот воспоминания его о прошлом участии в той войне — а он ведь в плен попал тогда — и разговоры с этими солдатиками, еще молодыми, вот они его сподвигли, что нельзя стоять в стороне, что надо идти“, — вспоминает Татьяна. Когда солдаты ушли, Иван отправился в военкомат и обрадовался, что прошел медкомиссию — помешать ему мог штырь в ноге, который ему поставили после аварии, но на этот раз отбор был совсем не строгим.

Родная сестра 33-летнего сварщика из Курской области Ивана Черепнина Татьяна рассказывает, что тот „был патриотом“, поэтому, когда президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации, сразу сказал, что мог бы в ней поучаствовать. „Он говорил: „Ну как, как я буду сидеть дома, когда там стреляют, когда дед мой воевал за нашу землю? Как я буду там сидеть?“. У него не было цели заработка, у него были мысли только о том, чтобы сюда не пришли те же американцы, та же Европа. Чтобы мир на нашей земле был, чтобы дети жили спокойно“, — говорит она.

Логично предположить, что рисковать своей жизнью на войне с Украиной их могла заставить материальная нужда, но ни один из родственников погибших, согласившихся поговорить с „Медиазоной“, этого не подтверждает. По их словам, все они пошли на войну добровольцами по „идеологическим“ мотивам.

Если посмотреть на список погибших добровольцев, то станет ясно, что среди людей, которых так называют российские СМИ и чиновники, объявляющие об их смерти, почти нет москвичей или петербуржцев — да и из других крупных городов таких очень мало.

Иван Чухлей из Карелии поехал на войну из-за друга — в Луганске жил его сослуживец по армии, вместе они решили отправиться на фронт. По словам тети Чухлея Анны Федотовой, у него был разговор с родителями — те не хотели, чтобы он уходил. „Не хотели-то не хотели, но одно могу сказать, что даже после того, как погиб Ваня, родители поддерживают президента“, — говорит родственница добровольца.

Брат Николая Митрофанова Сергей говорит, что на его решение повлиял телевизор, которому он „не верил“. „Там говорят, что никто не умирает, только украинцы гибнут, а нашим ничего. Он говорит: „Ну, приеду, посмотрю что там как вживую, и все расскажу. Я то уже, считай, такую войну проходил, а пацанов молодых жалко“. И уехал в один момент, никому ничего не сказал, хотя у него тут хорошая зарплата была, тысяч 70 — с учетом, что ни жены, ни детей не было, только мать да я, это довольно много. Не из-за денег он туда пошел, не из-за денег — просто за мирную жизнь не держался“, — говорит Сергей.

Виктор Кучинскас, по словам его дочери, тоже пошел заключать краткосрочный контракт, чтобы „защищать родину и мирных жителей Украины“, а не из-за денег — войну он романтизировал и часто, как уверяет Алена, говорил: „Лучше я умру как герой, чем сдохну, как червяк!“.