В Нарве наконец открывается дополнительный инфопункт для военных беженцев

„Прибывающие в Эстонию беженцы проделывают изматывающий путь. Для нас важно дать приезжающим знать, что они прибыли в государство, где им помогут“, - сказала генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу. „Понятно, что не все существенные вопросы сразу приходят в голову, беженцы нуждаются в совете и помощи спустя дни или даже недели после приезда в страну. Мы благодарим волонтеров и город Нарву за помощь, которую они оказывают прибывающим в Эстонию беженцам. Сообща мы делаем вклад в то, чтобы Украина одержала в этой войне победу“, - добавила Марипуу.

Первичное консультирование продолжается и на границе. Там сотрудники Департамента полиции и погранохраны работают вместе с представителями Департамента социального страхования. Опыт открытого волонтерами в начале июля временного инфопункта показал, что в помощи нуждаются и те военные беженцы, которые находятся на территории Эстонии уже несколько дней.

Поначалу новый инфопункт будет работать круглосуточно, дальнейшее расписание работы будет зависеть от изменения потребности в этом со стороны беженцев.

Информацию о доступных услугах предоставляют город Нарва, а также Международная организация по миграции IOM, помогающая беженцам. Консультации предлагаются среди прочего и беженцам, которые не имеют дальнейших планов, у кого нет заранее установленных контактов с местными волонтерами или нет знакомых в Эстонии. „Со стороны IOM в сотрудничестве с Департаментом социального страхованиямы мы постараемся поддержать прежде всего беженцев, находящихся в наиболее уязвимом положении, которые хотят воссоединиться с семьей и родственниками в какой-то другой стране. Международная организация IOM имеет широкую сеть представительств по всему миру и продолжительный опыт по обеспечению безопасного перемещения людей. Этот опыт мы готовы применять и в отношении военных беженцев из Украины в Эстонии“, - сказала руководитель эстонского представительства IOM Eesti Аннели Варес.