В Харьюмаа пьяный водитель без прав устроил ДТП и попал в больницу

По данным полиции, около 8 утра в воскресенье на первом километре дороги Перила-Янеда в волости Раасику произошло ДТП, в котором 35-летний мужчина, будучи пьяным и не имея водительских прав соответствующей категории, съехал на своем фургоне Renault Trafic с правой стороны дороги в кювет, а затем машину отбросило обратно на проезжую часть.