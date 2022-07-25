25.07.2022, 07:36
В Харьюмаа пьяный водитель без прав устроил ДТП и попал в больницу(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В воскресенье в результате ДТП в Харьюском уезде пострадал 35-летний мужчина, севший за руль легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, пишет rus.err.ee.
По данным полиции, около 8 утра в воскресенье на первом километре дороги Перила-Янеда в волости Раасику произошло ДТП, в котором 35-летний мужчина, будучи пьяным и не имея водительских прав соответствующей категории, съехал на своем фургоне Renault Trafic с правой стороны дороги в кювет, а затем машину отбросило обратно на проезжую часть.
Водитель автомобиля был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Всего за минувшие сутки полиция задержала на дорогах в разных регионах страны 22 нетрезвых водителя.