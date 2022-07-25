25.07.2022, 16:00
Невероятные рекорды эстонского футбола: коррупционные скандалы, 46 голов за сезон, 22-летний главный тренер
ФОТО: Joosep Martinson / Rauno Volmar / Kuressaare sotsiaalmeedia
Совсем недавно юный игрок „Левадии“ Патрик Кристал побил почти 30-летний рекорд чемпионата Эстонии. Delfi вспомнил 16 рекордов Высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу, которые практически невозможно побить.
На прошлой неделе рекорд, которому почти три десятилетия, рассыпался прахом. В возрасте 14 лет и 245 дней Патрик Кристал вошел в историю эстонского футбола в матче против тартусской „Таммеки“, ведь теперь он является самым молодым игроком в истории чемпионата, вышедшим на поле. Предыдущий рекорд пришелся на 1994 год, когда Андрей Тюнин играл за тартусский „Меркуурий“ против таллиннского „Динамо“ в возрасте 14 лет и 336 дней.