Футбол
25.07.2022, 16:00

Невероятные рекорды эстонского футбола: коррупционные скандалы, 46 голов за сезон, 22-летний главный тренер

 
TVMK vägeva ründeliin äss Tarmo Neemelo, aegade parim skoorija Maksim Gruznov ja aegade kiireima värava autor Jaanis Kriska.
TVMK vägeva ründeliin äss Tarmo Neemelo, aegade parim skoorija Maksim Gruznov ja aegade kiireima värava autor Jaanis Kriska.
ФОТО: Joosep Martinson / Rauno Volmar / Kuressaare sotsiaalmeedia

Совсем недавно юный игрок „Левадии“ Патрик Кристал побил почти 30-летний рекорд чемпионата Эстонии. Delfi вспомнил 16 рекордов Высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу, которые практически невозможно побить.

На прошлой неделе рекорд, которому почти три десятилетия, рассыпался прахом. В возрасте 14 лет и 245 дней Патрик Кристал вошел в историю эстонского футбола в матче против тартусской „Таммеки“, ведь теперь он является самым молодым игроком в истории чемпионата, вышедшим на поле. Предыдущий рекорд пришелся на 1994 год, когда Андрей Тюнин играл за тартусский „Меркуурий“ против таллиннского „Динамо“ в возрасте 14 лет и 336 дней.

Delfi составил рейтинг из 16 рекордов, побить которые кажется либо тяжело, либо совсем нереально. Конечно, автор хотел бы поблагодарить за цифры Мати Кесавели, некоронованного короля эстонской футбольной статистики, без которого составление этой таблицы было бы невозможно.

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