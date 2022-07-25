Адвокат города: как нарвский гид Опенко вызвал острую зависть, издал вторую книгу и еще больше влюбился в свое дело

Я часто слышу: „Что за манера подачи материала? Что за скоморошанье? Где там остальные гиды? Почему они не проводят?“. Это так выглядит, как будто я со всеми договорился и когда другой гид спрашивает: „Можно мне провести экскурсию?“, ему отвечают: „Нет! У нас контракт с Опенко заключен“. Это всё, конечно, ерунда. Никаких богатых спонсоров, влиятельных чиновников у меня нет.

Какой же он на самом деле? Почему готов заказывать шлем для своего костюма из Индии, каждый день следить за онлайн-аукционами в поисках стоящих исторических артефактов, почему считает Нарву лучше Трои. Пусть он расскажет сам. В семи частях. Побудем участниками экскурсии с названием „Немного о жизни Александра Опенко“.

Опенко часто упоминают в соцсетях. Люди пишут: „Надоел уже! Откуда он взялся?“ Есть в Нарве гиды, которые остались со временем не у дел, они обвиняют в своих неудачах руководство города, обстоятельства. Им кажется, что город каким-то образом проталкивает Александра, что у него есть влиятельные покровители. „Вы сейчас увидите! Это все для того, чтобы он в горсобрание прошёл!“ - даже такие реплики можно услышать о нарвском гиде Опенко.

Сейчас Александр проводит 12 авторских экскурсий по Нарве и Нарва-Йыэсуу. Пожалуй, ни у каждого музея есть такое количество. Он выпустил две книги об обожаемых им городах, снял о них короткие ролики. Его приглашают как эксперта в „делах исторических“ на различные городские мероприятия.

Александра Опенко знают как первоклассного гида не только в Нарве. Есть за ним шлейф славы почти по всей Эстонии. Парадокс: для него проводить экскурсии, лекции и писать книги - это всего лишь хобби. Кстати, хобби, которое не приносит прибыль, но помогает быть в гармонии со своей внутренней философией. Опенко - школьный учитель истории, завуч в нарвской школе. Но он еще и монах, который с легкостью отправит ведьму на костер, рыцарь, который поведает хронику шведской войны. На его экскурсиях люди хохочут, после двух с половиной часов хождений по городу не бегут до ближайшей скамейки, а остаются еще немного послушать. Его мастерством рассказывать истории восхищался писатель Слава Сэ. Опенко завидуют, его критикуют, узнают на улицах Нарвы в лицо и по голосу.

За прошедший год у меня вышли три новые экскурсии. К каждой из них готовил материал, создавал папочку, собирал открытки, артефакты. Каждую готовлю примерно год. Это параллельно идёт обычно. На экскурсии „От золотого корабля до женщины в белом“ мы идем по Нарве конца ХIX начала XX века, смотрим на здания, которых достаточно много сохранилось. Нарвитяне думают, что мало, но просто их надо увидеть.

Экскурсия - это продукт. Все части должны быть качественными. Не только увидел красивую рекламу, а пришел - хлам какой-то подсунули. Есть американское изречение: „Человек голосует долларом“. С деньгами мы расстаемся тяжело. Если человек готов потратить на твой продукт деньги, ты должен не разочаровать. Вот я делаю все, чтобы не разочаровать.

Зависть ко мне? Да, есть такое дело. Эмоционально неприятно, но я просто продолжаю делать свое дело так, как считаю нужным. У большинства, кто приходит ко мне на экскурсии, положительные эмоции остаются. Но я понимаю, что есть разные люди со своими вкусами, и мои экскурсии могут не нравиться. Я стараюсь воспитывать терпимость к этому. С открытой агрессией я не сталкивался. На экскурсии приходят те, кому это интересно. Кому нет, просто не приходят.

Есть люди, которые лучше знают историю Нарвы, чем я, но они не умеют рассказывать истории, они не могут донести свои знания до широких масс. Ты можешь много знать, но не сказать ни слова, и все знания умрут с тобой. Не потому, что это не интересно, а потому, что так это работает.

Понимаю, что на мои книги и на то, что говорю, будет критика. Я всегда отвечаю так: „Можете сделать что-то лучше меня - сделайте лучше. Покажите - я посмотрю“.

Не виню людей, кто думает, будто у меня все схвачено, потому что вера в то, что человек может без связей что-то сделать, отсутствует в нашем городе. Многие в Нарве считают, что нереально добиться успеха самостоятельно. В каком-то смысле это ещё и оправдание того, что лучше лежать на диване. Зачем что-то делать, если все равно не смогу пробиться.

Знаете, в музее обычно есть научный отдел, продажник, маркетолог. Я все делаю сам. Я и пиарщик, и научный отдел, и гид. Мне так комфортно. Почему? Я несу сам ответственность. Я знаю, как трудно контролировать людей. Я завуч в школе. Очень иногда трудно договариваться с людьми, большая выдержка требуется. Все очень умные, с высшим образованием, у каждого свое видение, каждый художник. Когда делаю что-то сам, как эти экскурсии, я за все отвечаю сам.

Я всегда готовлюсь к каждой экскурсии. За день по крайней мере все снова раскладываю, папку наполняю, артефакты сортирую по чистым новым пакетикам. Я никогда не филоню.

Я никогда не делаю различий, для кого проводить экскурсии. Допустим, детский сад заказал, а потом приехали европейские министры, хотят забронировать это же время, я не уберу детский сад, это не профессионально. И сделаю одинаково качественный продукт, что для детского сада, что для министров.

„Забытый Йоахимсталь“ - это прогулка по уничтоженному району Нарвы около железной дороги, несколько зданий ещё остались, церковь тоже на нашем пути. Там должен был появиться Нарвский Сити, но город уничтожили во Второй мировой войне. Экскурсия „Нарова - река времени“ идет от того места, где находилось Нарвское городище 9000 лет назад. Мы утратили 2/3 городища, когда в 50-е годы строили гидроэлектростанцию. Тогда срыли землю, но не произвели археологических раскопок. Должна стоять табличка, я считаю, хорошо если город как-то отметит в будущем такое важное историческое место. Эта экскурсия проходит только вдоль реки. Речная долина - место, где торговали викинги. Дальше двигаемся к замку - средние века начались. Потом идём по той же дороге - ливонская война, шведское время. За бастионом „Виктория“ попадаем на Северную войну, встречаем Петра I, Карла XII. Отправляемся к бывшим хлопковым складам Кренгольмской мануфактуры - это середина XIX века. Клуб „Ро-Ро“ и гребная база - это XX и XXI века. То есть 9000 лет истории - всего одна дорога! Представляете, как уникально? Это особенный маршрут.

Без партнеров и друзей сложно чего-то достигать, ты не можешь все уметь. У нас замечательнейшие гиды в Нарвском замке, мы сотрудничаем. Оператор Дмитрий Федоткин, человек, который великолепно видит картинку, с ним много всего наснимали. Я использую фотографии, видео для своих проектов, он всегда готов помочь их сделать.

Когда многие из тех, кто побывал на экскурсиях, говорят, что это была одна из самых запоминающихся в их жизни, а они проехали много разных городов, то, я думаю, что хорошо сделал свое дело. Значит, приедут сюда еще. Сказать плохо о городе легко. Найти обветшалые здания, рассказать о тревожных событиях, найти негативно настроенных людей - и все, готово. Одна статья на BBC.RU и Нарва - агрессивный форпост. Это перечеркивает годы моей работы на благо города. А вы найдите хорошее.



Часть 3. Костюмы, артефакты: иметь музей при себе

Для „Нарова - река времени“ специально шил костюм рыцаря Тевтонского ордена. В Индии заказывал шлем. Нигде в другом месте невозможно было купить его по разумной цене. Из Индии он шёл два месяца, полтора из них - собственно по Индии. А костюм шил в Нарве у замечательной местной портной. Обувь и сумку для меня сделал тоже талантливый местный сапожник.

Каждый раз, выходя в новом костюме, сталкиваюсь с критикой реконструкторов и ролевиков. Конечно, я не могу 3000 евро на костюм потратить, тем более, что он будет так тяжёл, что я упаду в нем в обморок. Они не понимают, что у нас разные задачи. Мой костюм не для реконструкций. Для меня это антураж. Шлем я ношу первые 15 минут на экскурсии, потом снимаю, это больше для фотографий, потому что в нем ничего не слышно и плохо видно. Но он такой клепаный, очень аутентичный.

Моё утро начинается с того, что мне приходят уведомления на электронную почту, что и где на онлайн-аукционах появилось нового. Я смотрю, интересно мне это или нет, исследую, потом решаю, покупать или искать дальше.