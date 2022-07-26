ВИДЕО | Курзал в Нарва-Йыэсуу вспомнит мгновения своей жизни. Уникальную мультимедийную инсталляцию можно увидеть только две ночи 6 и 7 августа

„Нам хочется верить, что это событие поможет вернуть к жизни медленно разрушающееся здание курзала, которое долгое время было сердцем Нарва-Йыэсуу, - говорят авторы проекта. - Проекция должна соединить более чем вековую историю в одном сюжете и зафиксировать пограничное состояние между эпохами, этот уникальный момент в биографии города“.

Алёша Блау, автор проекта DREAMING KURSAAL, уже 30 лет работает в Европе. Закончил Высшую Художественно-промышленную Академию в Гамбурге, лауреат международных премий. Он иллюстрирует книги, создает свои и преподает в художественных вузах. Почему же Усть-Нарва?

Алёша родился в Ленинграде. „Здесь бабушка на все лето снимала у брата комнату с верандой, - рассказывает он о своем детстве. - Родители приезжали к нам по мере возможности. До школы я проводил здесь даже больше времени, по 4-5 месяцев. Полная свобода летом в солнечной Усть-Нарве и школьное время в темном Ленинграде зимой“. Блау до сих пор приезжает сюда каждое лето, а иногда и зимой тоже.

Рисунки Алёши Блау анимировала художница Людмила Сиверски. Она работает на стыке видеоарта, архитектуры и компьютерной графики. Людмила тоже родом из Ленинграда, сейчас как и Алёша живёт в Берлине.

Об идее проекта, о том, как шла над ним работа, и что в итоге хотят показать художники смотрите в интервью с Алёшой Блау. А ещё - немного спойлеров в виде эскизов!

У идеи DREAMING KURSAAL есть предыстория. В 2010 году Блау предложил сделать в Усть-Нарве арт-резиденцию в бывшей водонапорной башне, которая находится на углу улиц Парги и Койдула. „С этой идей продвинулись далеко, - вспоминает Алёша. - Тогдашний мэр Усть-Нарвы поддержал идею, как и отдел культуры. Но к сожалению, не получилось договориться с Narva Vesi, а башня принадлежит этой организации. Были готовы варианты перестройки башни, архитекторы создали эскизы, я написал концепцию, как приглашать художников, на каких основаниях. Но, к сожалению, проект лег в ящик“.