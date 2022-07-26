ВИДЕО | Курзал в Нарва-Йыэсуу вспомнит мгновения своей жизни. Уникальную мультимедийную инсталляцию можно увидеть только две ночи 6 и 7 августа
6 и 7 августа в Нарва-Йыэсуу световое шоу DREAMING KURSAAL „оживит“ стены любимого многими, но давно заброшенного здания курорта. В мультимедиа проекте авторы расскажут историю, в которой пришедший в упадок курзал вспоминает разные эпизоды 20-го века: чему он стал свидетелем с момента своего открытия в 1912 году, кто бродил по дорожкам Усть-Нарвы. Мультимедийную инсталляцию создали иллюстратор Алёша Блау и видеохудожница Людмила Сиверски. Они использовали архивные материалы, фотографии местных жителей и новые технологии 2D/3D анимации. RusDelfi расспросил Блау о том, как создавался проект, почему художник, работающий уже 30 лет в Германии, с такой любовью творит в Нарва-Йыэсуу, что за герои „пройдут“ по старым стенам курзала.
„Нам хочется верить, что это событие поможет вернуть к жизни медленно разрушающееся здание курзала, которое долгое время было сердцем Нарва-Йыэсуу, - говорят авторы проекта. - Проекция должна соединить более чем вековую историю в одном сюжете и зафиксировать пограничное состояние между эпохами, этот уникальный момент в биографии города“.
Алёша Блау, автор проекта DREAMING KURSAAL, уже 30 лет работает в Европе. Закончил Высшую Художественно-промышленную Академию в Гамбурге, лауреат международных премий. Он иллюстрирует книги, создает свои и преподает в художественных вузах. Почему же Усть-Нарва?
Алёша родился в Ленинграде. „Здесь бабушка на все лето снимала у брата комнату с верандой, - рассказывает он о своем детстве. - Родители приезжали к нам по мере возможности. До школы я проводил здесь даже больше времени, по 4-5 месяцев. Полная свобода летом в солнечной Усть-Нарве и школьное время в темном Ленинграде зимой“. Блау до сих пор приезжает сюда каждое лето, а иногда и зимой тоже.
Рисунки Алёши Блау анимировала художница Людмила Сиверски. Она работает на стыке видеоарта, архитектуры и компьютерной графики. Людмила тоже родом из Ленинграда, сейчас как и Алёша живёт в Берлине.
Об идее проекта, о том, как шла над ним работа, и что в итоге хотят показать художники смотрите в интервью с Алёшой Блау. А ещё - немного спойлеров в виде эскизов!
У идеи DREAMING KURSAAL есть предыстория. В 2010 году Блау предложил сделать в Усть-Нарве арт-резиденцию в бывшей водонапорной башне, которая находится на углу улиц Парги и Койдула. „С этой идей продвинулись далеко, - вспоминает Алёша. - Тогдашний мэр Усть-Нарвы поддержал идею, как и отдел культуры. Но к сожалению, не получилось договориться с Narva Vesi, а башня принадлежит этой организации. Были готовы варианты перестройки башни, архитекторы создали эскизы, я написал концепцию, как приглашать художников, на каких основаниях. Но, к сожалению, проект лег в ящик“.
Прошло 12 лет и Блау продолжил новую идею оживления художественной жизни Усть-Нарвы. Он уверен, что творческие люди приносят с собой свежие мысли, и будет рад, если их с Людмилой проект повлияет на будущую историю курзала и вдохновит других художников на свои проекты в Нарве и Усть-Нарве.