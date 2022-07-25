Андрес Петров сыграет на престижном турнире с именитым соперником

В первом раунде Петров встретится с действующим чемпионом, трехкратным чемпионом мира Марком Уильямсом. Все матчи до 1/8 финала будут сыграны до победы в четырех фреймах. Все пары первого раунда можно посмотреть тут .

В начале июля Петров дебютировал в профессиональной лиге в розыгрыше снукерной Лиги чемпионов-2022, где проиграл два матча и один сыграл вничью. На соревнованиях, проходивших в английском городе Лестер, Петров провел свой первый матч против шотландца Джейми Джонса и проиграл 1:3. Во втором матче он сыграл вничью 2:2 с Сэмом Крейги. В последнем матче Петрову пришлось признать превосходство Дэвида Лилли 3:0.