Молодежная сборная Эстонии по баскетболу завоевала бронзу на чемпионате Европы и вышла в элитный дивизион
Сборная Эстонии до 20 лет встречалась со своими сверстниками из Финляндии в матче за бронзу дивизиона B чемпионата Европы в Грузии. Эстония выиграла матч за бронзу со счетом 63:53 и обеспечила себе место в высшем дивизионе на молодежный чемпионат Европы, который состоиться в следующим году.
Эстонская молодежь выиграла первую четверть со счетом 17:13, к концу второй четверти подопечные Алара Варрака вели 32:25. После третьей четверти сборная Эстонии вела 52:44. В последней четверти, набрав небольшое количество очков, Эстония не сдалась и выиграла бронзу со счетом 63:53.
Лучшим в составе сборной Эстонии стали: Йоонас Риисмаа набравший 13 очков, Йоханнес Кирсипуу, добавивший свои 12 очков и Каспер Суурорг набравший 10 очков и сделавший 12 подборов.
В сборной Финляндии, лучшими стали:Гезим Байрами набравший 15 очков и сделавший 10 подборов, Эми Луукконен набравший 13 очков.
Финал дивизиона B между Сербией и Исландией начнется в 20:15. Обоим финалистам уже гарантировано место в дивизионе А. В последний раз сборная Эстонии до 20 лет играла в дивизионе А в 2013 году, когда турнир проходил в Таллинне. В дивизион А входят 16 лучших команд Европы.