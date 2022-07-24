Молодежная сборная Эстонии по баскетболу завоевала бронзу на чемпионате Европы и вышла в элитный дивизион

Эстонская молодежь выиграла первую четверть со счетом 17:13, к концу второй четверти подопечные Алара Варрака вели 32:25. После третьей четверти сборная Эстонии вела 52:44. В последней четверти, набрав небольшое количество очков, Эстония не сдалась и выиграла бронзу со счетом 63:53.

Финал дивизиона B между Сербией и Исландией начнется в 20:15. Обоим финалистам уже гарантировано место в дивизионе А. В последний раз сборная Эстонии до 20 лет играла в дивизионе А в 2013 году, когда турнир проходил в Таллинне. В дивизион А входят 16 лучших команд Европы.