Годовалому ребенку забронировали рейс в Австралию отдельно от родителей

Qantas Airways заказала 13-месячной дочери Стефани и Эндрю Брэхем отдельный рейс от ее родителей, которые пытались вернуться домой в Австралию. Семья путешествовала по Европе четыре недели. Когда они прибыли в Рим, их ждал неожиданный сюрприз, сообщает Business Insider.

Стефани за несколько месяцев забронировала билет на самолет из Рима в Амстердам и далее в Бангкок, где семья планировала провести одну ночь перед отъездом в Австралию. Стефани и Эндрю сказали, что партнер Qantas - KLM Royal Dutch Airlines - сообщил им при регистрации, что их ребенка нет с ними на рейсе.

„Ребенок числился на другом рейсе, который вылетал через 40 минут после нашего“, — сказала Стефани. „Первоначально мы забронировали рейсы через Qantas у British Airways. Пару месяцев спустя мне сказали, что возникла проблема с одним из стыковочных рейсов, поэтому компания Qantas изменила наши бронирования по телефону на эти рейсы KLM, поэтому я думаю, что именно здесь и произошла ошибка“, — сказала Стефани.

Более 20 часов телефонных разговоров

Хотя их дочь обычно сидела у них на коленях во время полета, родителям сказали, что KLM не может добавить ее, потому что рейс был переполнен. После 90 минут обсуждения этого вопроса с KLM полет продолжился без них.

Супруги сказали, что разговаривали с Qantas в аэропорту, но им сказали, что они не сделали ничего плохого и что ошибка произошла не по вине авиакомпании. Стефани и Эндрю сказали, что они вылетели из аэропорта Рима через шесть часов после прибытия и направились в ближайший отель, где забронировали номер и сразу же связались со службой поддержки клиентов Qantas.