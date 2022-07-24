Годовалому ребенку забронировали рейс в Австралию отдельно от родителей
Компания Qantas Airways заказала 13-месячному ребенку отдельный рейс из Европы в Таиланд. Родители звонили в авиакомпанию 55 раз и разговаривали по горячей линии более 20 часов, чтобы добраться до своей родной Австралии.
Qantas Airways заказала 13-месячной дочери Стефани и Эндрю Брэхем отдельный рейс от ее родителей, которые пытались вернуться домой в Австралию. Семья путешествовала по Европе четыре недели. Когда они прибыли в Рим, их ждал неожиданный сюрприз, сообщает Business Insider.
Стефани за несколько месяцев забронировала билет на самолет из Рима в Амстердам и далее в Бангкок, где семья планировала провести одну ночь перед отъездом в Австралию. Стефани и Эндрю сказали, что партнер Qantas - KLM Royal Dutch Airlines - сообщил им при регистрации, что их ребенка нет с ними на рейсе.
„Ребенок числился на другом рейсе, который вылетал через 40 минут после нашего“, — сказала Стефани. „Первоначально мы забронировали рейсы через Qantas у British Airways. Пару месяцев спустя мне сказали, что возникла проблема с одним из стыковочных рейсов, поэтому компания Qantas изменила наши бронирования по телефону на эти рейсы KLM, поэтому я думаю, что именно здесь и произошла ошибка“, — сказала Стефани.
Более 20 часов телефонных разговоров
Хотя их дочь обычно сидела у них на коленях во время полета, родителям сказали, что KLM не может добавить ее, потому что рейс был переполнен. После 90 минут обсуждения этого вопроса с KLM полет продолжился без них.
Супруги сказали, что разговаривали с Qantas в аэропорту, но им сказали, что они не сделали ничего плохого и что ошибка произошла не по вине авиакомпании. Стефани и Эндрю сказали, что они вылетели из аэропорта Рима через шесть часов после прибытия и направились в ближайший отель, где забронировали номер и сразу же связались со службой поддержки клиентов Qantas.
Пара всю ночь разговаривала по телефону с авиакомпанией, пытаясь перебронировать билеты на рейс домой. Они сказали, что обслуживание клиентов было кошмаром, так как они продолжали вешать трубку, и им приходилось перезванивать и объяснять всю ситуацию несколько раз. В общей сложности пара звонила в Qantas 55 раз и провела в общей сложности 20 часов 47 минут и 13 секунд, разговаривая с агентами по обслуживанию клиентов.
Еще больше проблем на следующий день
На следующее утро компания Qantas сообщила родителям, что забронировала для них билет на дневной рейс в тот же день. Однако семья узнала в аэропорту, что Qantas неправильно оформила авиабилеты и на этот раз. Супруги сказали, что они не получили от Qantas билеты и спросили другие авиакомпании, могут ли они приобрести билет в Австралию, но все рейсы уже были заполнены.
„Это был такой стресс, потому что мы не знали, вернемся ли мы когда-нибудь домой“, — рассказывают супруги. В конце концов им позвонили и сообщили, что авиакомпания забронировала для них билеты на ближайший доступный рейс домой 26 июля, то есть через 12 дней после того, как они должны были вылететь.
По словам Qantas, это была административная ошибка, и они извиняются перед семьей. Авиакомпания пообещала возместить расходы на проживание. По словам Стефани, Qantas связалась с ними в четверг, чтобы заплатить 200 австралийских долларов за ночь.
Пара подсчитала, что они потратили дополнительно 15 000 австралийских долларов из-за необходимости платить за дополнительное проживание, еду, поездки и развлечения, а также из-за потери дохода из-за отсутствия на работе. „Qantas не подтвердила, компенсируют ли они нам эти финансовые потери“, — сказала Стефани.