Польский боец MMA погиб, защищая Украину

Как сообщает портал TVP World, Валентек был одним из иностранцев, решивших помочь украинцам на войне, вступив в Международный Иностранный легион Украины.

Гражданин Польши Томек Валентек добровольцем воевал за Украину против России. К сожалению, несколько дней назад он встретил свою смерть на Донбассе в результате вражеских артиллерийских обстрелов.

„С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Покойся с миром“, - написала организация смешанных боевых искусств MMA Polska в Twitter.