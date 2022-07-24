Другие виды
24.07.2022, 16:54

Польский боец MMA погиб, защищая Украину

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Onneleid | Ekspress Meedia

Война, развязанная Россией в Украине, унесла еще одну жертву среди спортсменов. Польский боец смешанных единоборств Томек Валентек погиб, защищая Украину в бою с российскими войсками на Донбассе.

Как сообщает портал TVP World, Валентек был одним из иностранцев, решивших помочь украинцам на войне, вступив в Международный Иностранный легион Украины.

Гражданин Польши Томек Валентек добровольцем воевал за Украину против России. К сожалению, несколько дней назад он встретил свою смерть на Донбассе в результате вражеских артиллерийских обстрелов.

„С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томека, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб. Томек выиграл Второй чемпионат ММА, организованный в городе Гливице. Покойся с миром“, - написала организация смешанных боевых искусств MMA Polska в Twitter.

RusDelfi
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