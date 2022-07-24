Россияне за рубежом проводят новую глобальную антивоенную акцию

Проживающие в десятках стран мира россияне вновь проводят глобальную акцию против войны, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным в Украине ровно пять месяцев назад, а также против политических репрессий в РФ, резко усилившихся с началом вторжения. Общемировая акция россиян зарубежья „Не привыкайте к войне“ в воскресенье, 24 июля, началась в австралийском Мельбурне, новозеландских Веллингтоне и Окленде.

„К войне невозможно привыкнуть“

„Пять месяцев идет война в Украине. К этому невозможно привыкнуть. За это время погибли тысячи военных и мирных жителей, разрушены города, разбиты семьи.

В России приняты репрессивные законы, согласно которым практически любой человек, занявший антивоенную позицию, может получить тюремный срок“, - заявили активисты. Они призвали немедленно остановить войну и подчеркнули, что выходят на антивоенную акцию, в том числе за тех, кто не может сейчас сделать это в России и кто уже лишен свободы за свои убеждения - „за Илью Яшина, за Алексея Горинова, за Сашу Скочиленко, за сотни арестованных, за всех пострадавших“.

„Мы снова выйдем на улицы в разных городах мира, потому что мы не собираемся молча соглашаться с тем, что Путин развязал агрессивную войну, эксплуатируя в своих целях наши имена. Мы выйдем, чтобы напомнить всем неравнодушным людям в России и в мире, что идет война и что об этом нельзя молчать. Мы выйдем требовать освобождения всех политзаключенных и предать суду тирана Путина и всех его пособников“, - подчеркивается в заявлении.

Акция более чем в 20 странах и в десятках городов

Глобальная акция проводится под лозунгами: „Нет войне“ и „Свободу политзаключенным“, ее организаторами являются диаспоры россиян за границей. „Присоединяйтесь к акции где бы вы ни были“, - призвали организаторы и опубликовали список из более чем 20 стран и десятков городов, в которых запланированы протестные мероприятия. В числе прочего, они пройдут в США, Германии, Франции, Польше, Аргентине и Японии.