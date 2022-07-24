24.07.2022, 15:36
Свадебное торжество с фейерверком закончилось гибелью лошади
ФОТО: | Ekspress Meedia
Собственники хутора Тоотси сообщили в социальной сети, что принадлежавшая семье лошадь, предположительно, испугалась фейерверка на свадьбе соседей и, пытаясь убежать, нанесла себе в состоянии паники смертельные травмы. Об этом пишет rus.err.ee. Осторожно, ниже следует контент, который может быть травмирующим.
„Наша любимая лошадь Хыбевалге умерла в пятницу вечером. Рядом с домом на туристической ферме свадебная вечеринка закончилась фейерверком… а для нас – смертью лошади. Он умер в своем доме, в своем загоне, в своем стаде – там, где он должен быть в наибольшей безопасности“, – пишет в посте Маарья Лийза Касемаа.