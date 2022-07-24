Ученые: в будущем масштабные лесные пожары возможны и в Эстонии

По словам старшего научного сотрудника Эстонского университета естественных наук Калева Йыгисте, причиной аномальной жары является изменение климата, но пожары зависят не только от температуры, так как большое значение имеет также количество водяного пара в атмосфере и образующиеся при этом осадки.

По словам главного специалиста Агентства окружающей среды Айна Каллиса, неофициальный рекорд жары в Эстонии составляет целых 38 градусов.

„39 может быть, почему бы и нет, если будут очень благоприятные условия для быстрого движения воздушных масс из Южной Европы. Или же с юго-востока, из российских степей, из Калмыкии также приходили южные циклоны, которые приносили нам жару“, - сказал ученый.

По словам Йыгисте, лесные пожары в Эстонии могут начаться, если в течение нескольких лет подряд будет сохраняться высокая температура при малом количестве осадков - могут загореться и территории, которые никогда раньше не горели.