Мошенники пользуются доверием людей! На неизвестный счет было переведено более 20 000 евро(15)
Нас постоянно предостерегают от перевода денег на неизвестный счет. Однако мошенникам все равно удается находить своих жертв. Например, недавно женщина перевела почти две тысячи евро мужчине, с которым познакомилась в социальных сетях, позже выяснилось, что это был мошенник.
Средства переводились на предполагаемую инвестиционную платформу
На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело - потерпевший перевел крупную сумму денег на неизвестный счет. Потерпевший нашел рекламу предполагаемой инвестиционной платформы ivacrp.nl и перевел на неизвестный счет более 21 000 евро под руководством предполагаемого брокера. Позже потерпевший уже не мог вывести деньги обратно. Жертвой того же мошенника стала и другая жертва, в этом случае человек перевел более 7500 евро на неизвестный счет и также не смог вывести деньги обратно.
Мужчина обманул почти на две тысячи евро в соцсетях
С женщиной, проживающей в Кохтла-Ярве, в Instagram связался мужчина, представившийся американским солдатом. Он сказал, что во время службы в армии он накопил крупную сумму наличными, которую отправил себе в Америку. Он сказал ей, что его просят заплатить НДС за почтовые услуги, которые он не в состоянии оплатить сам. Мужчина воспользовался доверием женщины, поэтому она перечислила ему 1990 евро в счет уплаты якобы НДС. Оказалось, что это была афера. Женщина сообщила о ситуации в полицию.