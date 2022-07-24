Мошенники пользуются доверием людей! На неизвестный счет было переведено более 20 000 евро

На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело - потерпевший перевел крупную сумму денег на неизвестный счет. Потерпевший нашел рекламу предполагаемой инвестиционной платформы ivacrp.nl и перевел на неизвестный счет более 21 000 евро под руководством предполагаемого брокера. Позже потерпевший уже не мог вывести деньги обратно. Жертвой того же мошенника стала и другая жертва, в этом случае человек перевел более 7500 евро на неизвестный счет и также не смог вывести деньги обратно.

С женщиной, проживающей в Кохтла-Ярве, в Instagram связался мужчина, представившийся американским солдатом. Он сказал, что во время службы в армии он накопил крупную сумму наличными, которую отправил себе в Америку. Он сказал ей, что его просят заплатить НДС за почтовые услуги, которые он не в состоянии оплатить сам. Мужчина воспользовался доверием женщины, поэтому она перечислила ему 1990 евро в счет уплаты якобы НДС. Оказалось, что это была афера. Женщина сообщила о ситуации в полицию.