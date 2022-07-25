МНЕНИЕ | Где вы были восемь лет?
Пропагандистское сообщение российскими властями в виде вопроса „где вы были 8 лет?“, распространилось сразу после начала войны в Украине и обрело популярность в социальных сетях. На данный момент этот аргумент используют люди, которые поддерживают войну в Украине и оправдывают преступные действия российских властей.
Вопрос „где вы были 8 лет, когда убивали мирных жителей на Донбассе?“ - является популярным аргументом сторонников вторжения России в Украину. Используя этот аргумент, люди обвиняют украинских военных и оправдывают любые зверства российских властей. Пропагандистское сообщение используют настолько часто, что уже за первую неделю полномасштабного вторжения, данный аргумент обрёл огромную популярность в социальных сетях.
Казалось бы, это всего-навсего одно предложение, но сколько лжи и лицемерия в него вложено. На самом деле данный вопрос надо задавать главным виновникам кровопролития, а именно Путину и его ближайшему окружению.
События в Донбассе развернулись в феврале 2014 года, когда российские солдаты, так называемые „зеленые человечки“, зашли в Крым, как к себе домой (в то время это была еще территория Украины). Преступный захват Крыма Россией, произошел из-за событий на Майдане в Киеве и последующей смены власти в Украине. Участие российской армии, которое сперва скрывали, признал в апреле того же года лично Владимир Путин. Народные протесты на Майдане начались после того, как прошлый президент Украины Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации и торговле с Европейским союзом, тем самым остановив более глубокую интеграцию страны в ЕС. В итоге парламент Украины проголосовал за отстранение Януковича.
Янукович ушел, а российские солдаты взяли под контроль военные объекты и здания местных администраций на Крымском полуострове. В марте, при присутствии российской армии там был проведен международно не признанный референдум, и Россия присоединила Крым к своим территориям.
Далее, пророссийские сепаратисты уже начали беспорядки в Донецке. Было захвачено здание Донецкой областной администрации и по старой схеме, снова провели референдумы о государственности самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые тоже хотели присоединить к России. Украина, как и любое другое государство в такой ситуации, взялась защищать свою территорию. Однако официально Москва всегда категорически отрицала участие своей армии в войне на Донбассе, а сведения о потерях Владимир Путин засекретил специальным указом.
Россия тайно направила на Донбасс свою армию. Именно это позволило переломить ситуацию и отбросить украинскую армию. Погибших российских военных хоронили на родине без табличек на могилах и тайно. Группа костромских десантников возле села Дверкальное вообще попала в плен к украинцам. Российская сторона тогда утверждала, что они просто заблудились.
У Украины на протяжении всех восьми лет было два задания: не отдать новые территории и вернуть потерянные. Главная цель, конечно, была одна, закончить наконец-то войну.
Все это время Украина пыталась договориться о прекращении огня в зоне конфликта, но боевики „ЛНР/ДНР“ и оккупационные российские войска всякий раз срывали любые договоренности.
Ах, да, а как же Минские соглашения? Они служили в качестве гарантии „замораживания“ конфликта, а не его полного урегулирования. Функцию „замораживания“ Минск-2 выполнял 7 лет, но Россия признала независимость „ДНР“ и „ЛНР“ и вскоре начала демонстрировать „русский мир“, занавес.
Украина все эти восемь лет не молчала. За Донбасс украинские воины отдали свои жизни, но он всё равно оккупирован Россией. Украина стремилась к решению конфликта путем переговоров, но Россия эти стремления игнорировала. Украинцы прекращали стрелять, но в ответ летели пули. Политическое руководство Украины, ряд европейских политиков, российские гражданские активисты - все эти люди использовали все рычаги, чтобы остановить Россию в ее неуемных военно-политических амбициях. И вот теперь возникает вопрос: а почему люди в России молчали все эти годы?