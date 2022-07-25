МНЕНИЕ | Где вы были восемь лет?

Вопрос „где вы были 8 лет, когда убивали мирных жителей на Донбассе?“ - является популярным аргументом сторонников вторжения России в Украину. Используя этот аргумент, люди обвиняют украинских военных и оправдывают любые зверства российских властей. Пропагандистское сообщение используют настолько часто, что уже за первую неделю полномасштабного вторжения, данный аргумент обрёл огромную популярность в социальных сетях.

Казалось бы, это всего-навсего одно предложение, но сколько лжи и лицемерия в него вложено. На самом деле данный вопрос надо задавать главным виновникам кровопролития, а именно Путину и его ближайшему окружению.

События в Донбассе развернулись в феврале 2014 года, когда российские солдаты, так называемые „зеленые человечки“, зашли в Крым, как к себе домой (в то время это была еще территория Украины). Преступный захват Крыма Россией, произошел из-за событий на Майдане в Киеве и последующей смены власти в Украине. Участие российской армии, которое сперва скрывали, признал в апреле того же года лично Владимир Путин. Народные протесты на Майдане начались после того, как прошлый президент Украины Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации и торговле с Европейским союзом, тем самым остановив более глубокую интеграцию страны в ЕС. В итоге парламент Украины проголосовал за отстранение Януковича.

Янукович ушел, а российские солдаты взяли под контроль военные объекты и здания местных администраций на Крымском полуострове. В марте, при присутствии российской армии там был проведен международно не признанный референдум, и Россия присоединила Крым к своим территориям.