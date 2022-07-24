Скоро снова наденем маски? Или что происходит с ковидом и к чему нам готовиться

С тех пор как в ноябре 2021 года был обнаружен вариант омикрон, по миру прокатилась масштабная волна заболеваемости, пик которой пришелся на февраль 2022 года. „Медуза“ пишет, что с этого момента произошло два значимых события.

Во-первых, появились новые варианты внутри омикронной линии (сначала BA.2, затем BA.4/BA.5 и другие), способные еще эффективнее уходить от вакцинного и естественного иммунитета, чем исходный омикрон BA.1.

Во-вторых, прошло уже около полугода после пика заболеваемости - время, как раз достаточное для значительного снижения иммунитета к заболеванию.

В сочетании друг с другом эти факты позволяют ожидать некоторого всплеска заболеваемости в ближайшее время - летом и особенно в начале осени, когда дети вернутся в школы, а взрослые станут больше времени проводить в помещениях. На самом деле в некоторых странах новая волна уже поднимается, например, так происходит в Японии. Где-то она успела выйти на плато, как в Германии, или даже пошла на спад как в Италии, ЮАР. То, что рост в ряде стран начался несколько недель назад, в разгар летнего периода, в очередной раз показывает, что ковид до сих пор не приобрел сезонности, а его распространение зависит в первую очередь от непредсказуемых процессов эволюции, а не от температуры за окном.

Насколько эффективны вакцины против новых вариантов?

Эксперты отмечают, что вакцины потеряли значительную часть своей эффективности против заболевания.

Так, при введении двух доз вакцин Pfizer или Moderna эффективность против заражения любым омикроном сначала достигает 65-70%, а затем быстро падает и сходит на нет примерно к 25-й неделе после второй дозы. Со временем падает эффективность и у бустерных прививок. По тем же британским данным, через 2-4 недели после бустерной дозы (Pfizer или Moderna) эффективность варьирует от 60 до 75%, а затем снижается практически до полного отсутствия эффекта через 20+ недель после ревакцинации.