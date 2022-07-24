Мария Захарова признала, что за атакой порта Одессы стоит Россия. По ее версии, вчера был уничтожен военный катер

Напомним, утром 23 июля Россия нанесла удар крылатыми ракетами по Одесскому торговому порту, в результате чего начался пожар. Об этом сообщило оперативное командование „Юг“. Украинские СМИ сообщают, что ракеты попали в насосную станцию. При этом руководитель пресс-центра Cил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что зерно, которое находится в порту и готово к отправке, не пострадало, так как пожар был быстро потушен, передает Суспільне Одеса.