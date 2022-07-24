ВИДЕО | Эстонский беспилотник снял, как польский дрон-камикадзе атакует российские войска в Украине

Польские беспилотники-камикадзе, похоже, затмили американские беспилотники Switchblade. Почему? Причина проста: поляки обычно не разглашают, какое оружие отправляют Украине, а США публично сообщают подробно о содержании каждого пакета помощи с оружием. Например, несколько дней назад было объявлено, что в Украину отправят 584 дрона-камикадзе Phoenix Ghost, которые представляют собой упрощенную версию Switchblade.

Небольшая предыстория: польская компания WB Group одной из первых уловила тренд с военными беспилотниками. Еще в 2012 году поляки создали простой предназначенный для массового применения беспилотник-камикадзе Warmate. Но тогда еще им трудно было пробить стену военного скептицизма по поводу дронов-камикадзе. Сама концепция беспилотника, оснащенного боевой частью и оператором, который должен просто лететь к цели, выглядела крайне банально. Особенно по сравнению с высокоточными ракетами с дорогими головками самонаведения.

Прошло четыре года и Польша начала искать простое и эффективное решение для борьбы с бронетехникой российской армии, которое можно было бы использовать и для наземной обороны. В результате в 2017 году эти беспилотники оказались на вооружении у сухопутных войск Польши. Оказалось, что обучить солдат работе с дроном-камикадзе проще, чем, скажем, работе с более новым противотанковым ракетным комплексом. При этом дальность полета в несколько десятков километров - это не только преимущество, но и гарантия безопасности для солдата, который может уничтожить противника, находясь в тылу, под прикрытием профессиональных бойцов.

После карабахской войны 2020 года, когда беспилотники-камикадзе доказали свою эффективность, от скептицизма не осталось и следа. В результате WB Group в 2021 году заявила о производстве Warmate. Среди заказчиков у Польши появились и зарубежные страны.