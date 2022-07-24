ВИДЕО | Эстонский беспилотник снял, как польский дрон-камикадзе атакует российские войска в Украине
Беспилотник наблюдения EOS C-VTOL эстонского производства заснял, как польские дроны-камикадзе Warmate уничтожают российскую реактивную систему залпового огня „Град“ и наносят удары по российским позициям.
Польские беспилотники-камикадзе, похоже, затмили американские беспилотники Switchblade. Почему? Причина проста: поляки обычно не разглашают, какое оружие отправляют Украине, а США публично сообщают подробно о содержании каждого пакета помощи с оружием. Например, несколько дней назад было объявлено, что в Украину отправят 584 дрона-камикадзе Phoenix Ghost, которые представляют собой упрощенную версию Switchblade.
Небольшая предыстория: польская компания WB Group одной из первых уловила тренд с военными беспилотниками. Еще в 2012 году поляки создали простой предназначенный для массового применения беспилотник-камикадзе Warmate. Но тогда еще им трудно было пробить стену военного скептицизма по поводу дронов-камикадзе. Сама концепция беспилотника, оснащенного боевой частью и оператором, который должен просто лететь к цели, выглядела крайне банально. Особенно по сравнению с высокоточными ракетами с дорогими головками самонаведения.
Прошло четыре года и Польша начала искать простое и эффективное решение для борьбы с бронетехникой российской армии, которое можно было бы использовать и для наземной обороны. В результате в 2017 году эти беспилотники оказались на вооружении у сухопутных войск Польши. Оказалось, что обучить солдат работе с дроном-камикадзе проще, чем, скажем, работе с более новым противотанковым ракетным комплексом. При этом дальность полета в несколько десятков километров - это не только преимущество, но и гарантия безопасности для солдата, который может уничтожить противника, находясь в тылу, под прикрытием профессиональных бойцов.
После карабахской войны 2020 года, когда беспилотники-камикадзе доказали свою эффективность, от скептицизма не осталось и следа. В результате WB Group в 2021 году заявила о производстве Warmate. Среди заказчиков у Польши появились и зарубежные страны.
Warmate имеет небольшие габариты: размах крыльев составляет 1,6 метра. Он весит 5,7 кг и использует для запуска небольшую пневматическую катапульту. Из-за того, что он летает на высоте до 150-300 метров и имеет электродвигатель, противнику трудно его заметить. При входе в целевую зону оператор должен визуально определить местонахождение противника, „взглянув“ в камеру дрона, и навести дрон на метку. При этом длительность нахождения в воздухе впечатляет - до 40 минут. Это означает, что даже при полете на максимальное расстояние остается еще 15 минут на „доразведку“ цели и определение наилучшего момента для нанесения удара.
Во время атаки беспилотник развивает скорость до 150 км/ч и уничтожает цель кумулятивной или термобарической боевой частью массой 1,4 кг. Первый необходим для уничтожения бронетехники: его мощности достаточно для ликвидации танков. А второй может поразить живую силу противника или, например, открытый склад с боеприпасами.
На видео, снятом эстонским наблюдательным беспилотником EOS C-VTOL, запечатлены удары по открытому складу и ракетной установке БМ-21 „Град“.
EOS C-VTOL - дрон для наблюдения производства эстонской компании Threod Systems OÜ. Он может находиться в воздухе два часа, летает на высоте до 500 метров.
На этом видео показано, как украинцы с его помощью находят подходящие цели для Warmate. Экс-президент Украины Петр Порошенко недавно приезжал в Эстонию, в том числе, чтобы получить дроны этого типа. Кроме того, литовцы также отправили аналогичные дроны украинцам через краудфандинг.