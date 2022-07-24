Доброволец ВСУ из России: каждый десятый в батальоне „Азов“ был с российским паспортом

- Я думал над этим сразу после того, как провели так называемый референдум в Крыму. Я тогда в силу своих возможностей боролся с пропагандой, собирал людей, рассказывал им, что происходит. У меня дома всегда собирались люди, мы смотрели украинское телевидение - не российское, потому что российское телевидение, и это уже тогда было совершенно очевидно, это сплошная ложь. И ничего, кроме лжи. Еще в 2013 году мы думали о том, как уехать из России, потому что было уже тогда для меня очевидно, что происходит и к чему это всё ведёт, - вся эта политика Путина и то, что он стал бессменным. Уже на тот момент было понятно, что он будет до конца. Мы понимали прекрасно, что это может привести к самым-самым печальным последствиям, потому власть в такой огромной стране захватила просто банда преступников. Ну согласитесь со мной, это просто преступники, живущие по своим уголовным криминальным законам. Просто масштабы не те, что у Малышевской или Тамбовской преступной группировки. Это уже масштабы огромной страны. Было понятно, что ничего хорошего в этой стране больше не будет, и мы тогда приняли решение, что уедем.

- У вас есть хороший ответ на мем российской пропаганды – а где вы были все восемь лет, причем как гражданин Российской Федерации. Когда вы принимали решение поехать на фронт воевать за Украину ещё тогда в 2014 году, были ли какие-то раздумья, может быть, были какие-то сомнения, может быть, вы взвешивали аргументы „за“ и „против“, и что в итоге стало главным побуждающим мотивом поехать воевать?

Яромир Букреев: Я уже давно забыл даже, что у меня есть этот паспорт, он где-то лежит, у меня сейчас европейские документы. Тем не менее, мне приходится помнить всегда о том, что я все-таки выходец из той самой страны, которая принесла столько зла, столько бед не только Украине. Она ещё и угрожает всему миру. Как я смотрю на все это? Я не смог на это смотреть со стороны, я принимал участие и в первой войне, когда Россия забрала Крым и напала на Донбасс. Когда началась вторая война, 24 февраля, я был в Бельгии, тут же собрал вещи, нашел своих, и мы уехали в Украину. То есть я был непосредственным участником всех этих событий.

Это было еще в 2013 году, до всех этих событий. И тут случился Майдан, мы тогда все смотрели в прямом эфире. Среди всех моих знакомых, во всем моем окружении все люди смотрели также на эти все события и ждали. Мы ждали победы украинцев в этой борьбе. И ждали, что и у нас наступит тот час, когда эта власть сменится, когда их просто вышвырнут со всех их постов. Но, к сожалению, произошло то, что произошло. Как это произошло, мы сейчас уже все это прекрасно понимаем. Пропаганда, а это в первую очередь телевидение, это каждые полчаса повторяющиеся по федеральным каналам истории про распятых мальчиков, это бабушки, якобы избитые и вышвырнутые из автобуса за то, что они говорят на русском языке, ну и всё такое… Плюс ещё Крым. Почему-то так понравилось то, что забрали Крым. Ну а дальше - уже пошло-поехало.

Я сначала уехал в Грузию на некоторое время, потому что меня предупреждали, что могут быть очень большие неприятности. Какое-то время меня спасала моя, скажем так, известность в определенных кругах в России. В то время же не каждого можно было вот так сразу взять, насыпать ему патронов или наркотиков каких-нибудь и отправить за решётку, чтобы он там подумал… У меня было несколько эпизодов, когда мне, правда, не наркотики подбрасывали и не патроны, но я получал сутки. Например, за то, что я когда-то не пропустил пешехода на пешеходном переходе и не оплатил за это штраф, якобы это было полгода назад.

- История длинная, и полностью ее нет возможности сейчас рассказать, поэтому резюмируем. Был ряд факторов, в их числе аннексия Крыма, потом военные действия на Донбассе, сбитый малазийский Боинг, то есть такая вопиющая несправедливость. Во-вторых, вас начали преследовать. Вот это всё и побудило к решению уехать, потому что в России видимо посадят?