23.07.2022, 19:54
Развлечения для настоящих экстремалов в Сигулде: обнаженный банджи-джампинг. От желающих отбоя нет!(6)
ФОТО: | Facebook
Недавно организаторы латвийской компании экстремальных развлечений Sigulda Adventures предложили новую идею - все, кто решится прыгнуть на банджи без одежды, могут сделать это бесплатно.
Так как желающих оказалось очень много, был проведен конкурс фотографий и голосование: выбирали как одиночек - мужчин и женщин, - так и пары. И наконец вчера финалистам посчастливилось по-настоящему пощекотать себе нервы и совершить прыжки с 43-метровой высоты у реки Гауя.
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