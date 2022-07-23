Развлечения для настоящих экстремалов в Сигулде: обнаженный банджи-джампинг. От желающих отбоя нет!

Так как желающих оказалось очень много, был проведен конкурс фотографий и голосование: выбирали как одиночек - мужчин и женщин, - так и пары. И наконец вчера финалистам посчастливилось по-настоящему пощекотать себе нервы и совершить прыжки с 43-метровой высоты у реки Гауя.