За рубежом
23.07.2022, 19:54

Развлечения для настоящих экстремалов в Сигулде: обнаженный банджи-джампинг. От желающих отбоя нет!

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В паре прыгать не так страшно. Правда?
В паре прыгать не так страшно. Правда?
ФОТО: Sigulda Adventures | Facebook

Недавно организаторы латвийской компании экстремальных развлечений Sigulda Adventures предложили новую идею - все, кто решится прыгнуть на банджи без одежды, могут сделать это бесплатно.

Так как желающих оказалось очень много, был проведен конкурс фотографий и голосование: выбирали как одиночек - мужчин и женщин, - так и пары. И наконец вчера финалистам посчастливилось по-настоящему пощекотать себе нервы и совершить прыжки с 43-метровой высоты у реки Гауя.

За мгновение до прыжка

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