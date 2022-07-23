Молодежный футбольный турнир в Швеции закончился беспорядками: много людей получили травмы, одна команда сбежала в лес, понадобилась помощь полиции

На проходившем в Гетеборге турнире команда из Франции встречалась с командой из США. Названия команд не разглашаются.

Издания Göteborgs-Posten и Aftonbladet сообщают, что драка вспыхнула после финального свистка. После серии пенальти победители начали отмечать победу, а проигравшие приняли это слишком близко к сердцу. Началась массовая драка.

Когда одна команда окончательно ушла с поля, вторая пустилась за ней в погоню. Потасовка продолжилась за пределами поля, и представители одной из команд в полном составе убежали в лес неподалеку. Для выяснения обстоятельств произошедшего была привлечена местная полиция.

„Впредь мы не приветствуем присутствие команды, затеявшей драку, на нашем турнире“, - сказала представитель Gothia Cup Малин Фален.

„Несколько игроков из нашей команды получили травмы, а одному из родителей пришлось накладывать швы. Была машина скорой помощи, - рассказал один из членов подвергшейся нападению команды. - Многие родители плачут, потому что их били по лицу. А они не сделали ничего плохого“.

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