В Москве при странных обстоятельствах скончался директор предприятия, создающего оружие для сухопутных войск, авиации и ПВО РФ

В Москве в пятницу, 22 июля, при странных обстоятельствах скончался Дмитрий Коноплев, управляющий директор „Конструкторского бюро приборостроения имени академика Аркадия Шипунова“. Предприятие создает оружие для сухопутных войск, авиации и ПВО РФ.

Смерть наступила во время процедуры с кислородной маской.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.