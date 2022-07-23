Контавейт повержена! Американка выиграла второй теннисный турнир подряд

Контавейт совершила четыре эйса во время матча, Пера не сделала ни одного эйса. Обе теннисистки допустили по одной двойной ошибке. Процент успешной первой подачи Пера составил 73, а Контавейт - 69. Пера использовала четыре из шести брейк-пойнтов, а Контавейт - один из четырех.

27-летняя Пера в настоящее время находится в отличной форме и выиграла 12-ю игру подряд.

Контавейт шла за вторым титулом WTA в сезоне и седьмым титулом WTA в своей карьере в Гамбурге, но ей пока не удавалось одержать победу на грунтовых кортах, и эта закономерность сохранилась и сейчас.

В последний раз второй ракетке мира удалось попасть в финал в феврале этого года, когда в Дохе Контавейт проиграла нынешней топ-ракетке Иге Свёнтек 6:2, 6:0. Всего Контавейт играла в финале 17 раз.

Пера, занимающая 81 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграла второй в своей карьере титул на турнирах WTA. Первую победу американка отпраздновала на прошлой неделе, победив в Будапеште.