Убитый в Харькове 13-летний мальчик, чье фото публиковали мировые СМИ, оказался сыном известной шахматистки

Об этом сообщила чемпионка Европы по шахматам Наталья Жукова.

„20 июля, в Международный день шахмат, во время утренних обстрелов Салтовского района города Харьков погибли три человека: среди них – 13-летний мальчик, сын шахматистки WIM Виктории Кубаты. Его сестра, ученица 9-го класса, получила тяжелые ранения, и сейчас врачи борются за ее жизнь“, – написала она.

Убитый оккупантами 13-летний мальчик учился в 17-й школе Харькова. Российская армия уничтожила ее 1 июня – в День защиты детей.

„А в это время шахматисты России и Беларуси спокойно играют в шахматы, ведь это не их война?“, - возмутилась Жукова.

Фото погибшего мальчика и его отца, который два часа читал над сыном молитвы, не отходя от тела и держа его за руку, облетело мировые СМИ. Кадры публиковали Reuters. Mirror, Euronews, NYT и другие.

Напомним, 21 июля около 09:30 Россия нанесла удары по жилым районам Харькова. Сообщалось о 4 погибших и 25 раненых.

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