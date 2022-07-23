Курьезный случай, достойный пера Маршака: путешественник лег спать в ночном поезде, а наутро выяснил, что так никуда и не уехал

„За 15 лет поездок на этом поезде и при наличии множества разных историй, этот случай, наверное, самый странный, - написал он в Твиттере. - Проснулся, а поезд так и не выехал из Глазго. Он просто простоял здесь всю ночь, а теперь, в 5.30 утра, нас из него попросили“.