Курьезный случай, достойный пера Маршака: путешественник лег спать в ночном поезде, а наутро выяснил, что так никуда и не уехал(1)
Пассажир ночного железнодорожного рейса из Шотландии в Лондон рассказал The Guardian, что просто потерял дар речи, когда проснулся и обнаружил, что его поезд даже не выехал Глазго.
Джим Меткалф, который пользуется услугами Caledonian Sleeper уже 15 лет, написал в социальных сетях о пережитом „странном“ опыте утром в среду 20 июля.
„За 15 лет поездок на этом поезде и при наличии множества разных историй, этот случай, наверное, самый странный, - написал он в Твиттере. - Проснулся, а поезд так и не выехал из Глазго. Он просто простоял здесь всю ночь, а теперь, в 5.30 утра, нас из него попросили“.
Спальный поезд курсирует по двум маршрутам, соединяя Лондон с Эдинбургом, Глазго, Инвернессом, Абердином и Форт-Уильямом.
Инцидент произошел из-за серьезных сбоев в работе железной дороги, связанных с беспрецедентной тепловой волной.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.