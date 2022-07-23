„Плевок Путина в лицо генсеку ООН и президенту Турции“. Реакция официальных лиц Украины на обстрел порта в Одессе

Вот как на это отреагировали украинские официальные лица.

Спикер украинского МИД Олег Николенко:

Менее 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе.

Российская ракета — это плевок Владимира Путина в лицо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна.

Украина подчеркивает необходимость неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров Черным морем из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.

В случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак:

Россияне обстреляли Одессу ракетами. Вчера было договорено об экспорте зерна по морю, а сегодня россияне бьют по Одесскому порту. Это русская дипломатическая дихотомия.

Россияне систематически создают продовольственный кризис, делая все, чтобы люди страдали. Террор голодом продолжается. Мир должен действовать. Лучшие гарантии продовольственной безопасности двойные: эффективные санкции против России и больше оружия для Украины.

Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга никак не прокомментировало ракетный удар по Одесскому морскому порту.