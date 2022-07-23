ВИДЕО | Серия „Масяни“ о „Санкт-Мариубурге“, удаленная из-за жалобы, вернулась в YouTube. Смотрите, что автор Олег Куваев говорил об этом выпуске(19)
Сегодня утром на своей странице в Фейсбуке автор популярного мультфильма Олег Куваев сообщил, что видеохостинг YouTube после жалобы на нарушение авторских прав удалил недавно выпущенный „Эпизод 162. Санкт-Мариубург“, посвященный войне в Украине.
После обеда автор сообщил, что выпуск вернулся с сохранением всех просмотров: „Мульт вернули!!!! Спасибо огромное всем за поднятый шум! Поэтому так быстро“.
Как это было.
„Субботнее утро началось с неприятности, - пишет Куваев. - Некто „Соболев“ пожаловался на мой мульт. Пожаловался на копирайт, дескать, картинка Исакия срисована с его личной фотографии. Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться. То есть претензия крайне сомнительная“.
Несмотря на то, что у этой серии было уже четыре миллиона просмотров, YouTube не стал выносить автору предупреждение, как это бывает в отдельных случаях, а просто удалил видео, что крайне возмутило и самого Куваева, и поклонников его творчества.
Неделю назад DW взял интервью у создателя мультфильма. Смотрите, что Олег Куваев говорил об этом выпуске.
Пожаловавшийся на нарушение авторских прав Игорь Соболев на своей странице в Фейсбуке еще 12 июля отметил, что в логотипе видео размещена его „родная фоточка“.