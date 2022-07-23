Керсти Кальюлайд: игнорирование премьер-министром потенциального конфликта интересов - это зло

„Эффективное принятие решений - это поддержание порядка в своем „доме“. Мы хотим, чтобы министры могли провести эти несколько месяцев, которые, по всей видимости, будут довольно сложными, занимаясь своими сферами ответственности, не решая связанных с ними самими проблем и не развевая сомнения, - сказала Кальюлайд в совместном интервью для прессы. - Поэтому также важно быстро разрешить уже возникшие вопросы о возможном конфликте интересов между двумя министрами - юстиции и здравоохранения и труда“.

Президент Кальюлайд напомнила, что несколько лет назад она назначила министром человека, который позиционировал себя лоббистом (Янека Мягги - ред.). „В то время для меня это было проблемой. В Эстонии вопрос о так называемом „обратном эффекте“ еще не был сформулирован на практике и не обсуждался по существу“, - сказала она.

„Сегодня ситуация изменилась - у нас уже есть хорошая практика работы с лоббистами, которая предвидит такие возможности и выделяет риски. Теперь настало время проверить, насколько оправдала себя эта установленная правительством практика и найти решение проблемы наличия на министерских постах людей, которые непосредственно выступали в качестве представителей четко одной группы интересов или точки зрения в какой-то одной области“, - сказала Кальюлайд.

По ее мнению, сейчас настало время для внедрения такой практики. „Это то место, где премьер-министр должна четко показать, что новые министры управляют конфликтом интересов ясным и прозрачным образом, - сказала Кальюлайд. - Лоббирование и многогранная защита интересов ни в коем случае не являются злом, но игнорирование потенциальных конфликтов интересов приводит к принятию решений, которые заставляют людей сомневаться в надежности государства. А это уже зло“.

Керсти Кальюлайд была президентом республики с 2016 по 2021 год.

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