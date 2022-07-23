Вернувшись на вершину пьедестала, звезда легкой атлетики откровенно рассказал о попытке суицида

Би-би-си напомнило, что различные травмы преследовали его с 2019 года. Кроме того, спортсмен боролся с финансовыми проблемами, а пандемия коронавируса также наложила тяжелый отпечаток на карьеру спринтера. „В прошлом году я боролся с серьезными психологическими проблемами“, — сказал Мэттью Хадсон-Смит Би-би-си. „Многие этого не знают, но я пытался покончить с собой“.

По данным Би-би-си, Хадсон-Смит потерял спонсоров из-за множества травм, что, в свою очередь, стало причиной долгов для британца. Из-за травм Хадсон-Смит также была вынуждена пропустить прошлогоднюю Олимпиаду в Токио. По словам британца, он провел непростое время за океаном в США.

„Я все время боролся с болью. Я выходил на забег, понимая, что я не здоров на 100%“, — сказал он. „Все вокруг меня, агент, тренер, семья, девушка… У меня была лучшая поддержка. Многие люди были бы сломались“.

„Это были эмоциональные американские горки. Представьте, что вы выходите на забег с болью. Вы находитесь под большим давлением, потому что все ждут от вас многого. В том числе и я сам. „Я застрял в США во время пандемии коронавируса. Я люблю США, но я хотел быть со своей семьей“.

Хадсон-Смит добавил, что он много говорил об отказе от элитного спорта. Спринтер планировал работать электриком в США, но его заявление на вид на жительство и разрешение на работу было отклонено. Итак, по настоянию своих близких, он снова занялся спортом более серьезно, и на этой неделе настал важный момент, когда он выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира.

„Я знал, что у меня есть потенциал. Я видел все, и, может быть, теперь я заткнул рот многим“, — сказал Хадсон-Смит. „Кто-то мог сказать, что мне следовало остаться дома. Я все слышал, но теперь они ничего не могут мне сказать“.