В Европе из-за жары погибли уже сотни людей. Неужели жаркая погода настолько опасна? А как тогда живут люди в Африке?

Тепловой удар — одна из главных причин смерти молодых спорт сменов. И главная — людей, которые работают при повышенных температурах (например, шахтеров или сотрудников стекольных заводов) в первые дни на новом месте.

Самая очевидная непосредственная причина смертей — тепловой удар. В этом случае организм не справляется с охлаждением, в результате развиваются судороги, отек мозга, сердце начинает работать неэффективно, человеку становится трудно дышать, повреждаются почки и печень (обычно обратимо).

От чего непосредственно гибнут люди во время жары?

Глобальный статистический анализ связи между температурой и смертностью свидетельствует, что около 0,42% от смертей на планете так или иначе связано с жарой. При этом в медицинскую статистику, по существующим оценкам, попадает лишь каждая пятидесятая из таких смертей.

В то же время из демографических исследований известно, что смерти, которые врачи сразу увязали с жарой, составляют лишь малую долю от смертности, которая реально провоцируется экстремальными погодными явлениями. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследить динамику избыточной смертности в дни, непосредственно следующие за жарой: в ближайшие 10–20 дней она существенно вырастает.

Точное количество погибших пока называли только в Испании и Португалии. Так, испанский Институт здоровья имени Карлоса III сообщал, что с 10 по 15 июля из-за жары умерло около 360 человек. 16 июля минздрав Португалии передал, что за предыдущие семь дней число жертв стихии составило как минимум 659 человек. Эти данные опубликованы информационными агентствами без подробностей, но можно считать, что речь идет о смертях, которые непосредственным образом связаны с жарой.

В июле 2022 года в Европе установилась аномально высокая температура воздуха. В Испании показания термометра в тени достигали +45 градусов Цельсия, в Португалии +47, а британские метеорологи обновили исторические максимумы температуры в Лондоне. Пару месяцев назад экстремальная волна жары наблюдалась и в Индии. Температурные рекорды сопровождаются тревожными новостями о сотнях людей, погибших от жары.

Предполагается, что со временем повышение температуры приведет к тому, что в более северных регионах появятся возбудители инфекций (и их переносчики), распространенные на юге. Например, в Великобритании распространится денге — сейчас это заболевание встречается преимущественно в Юго-Восточной Азии, Африке, Центральной и Южной Америке.

В жаркие солнечные дни повышается уровень озона в воздухе, что может навредить дыхательной системе и усугубить течение уже существующих заболеваний — в первую очередь астмы.

Да. Например, люди чаще обращаются за неотложной помощью по поводу психического здоровья (в том числе обострения уже диагностированных расстройств).

А несмертельными болезнями люди при жаре тоже болеют чаще?

По всей видимости, при высоких температурах растет также количество суицидов и преступлений, связанных с нападениями на людей.

люди, принимающие некоторые лекарства (нейролептики, барбитураты и другие седативные средства, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, мочегонные, антигистаминные, антихолинергические препараты). Это не значит, что такие препараты нужно отменять самостоятельно: стоит посоветоваться с врачом, как уменьшить риски.

люди старшего возраста. У них также способность адаптироваться хуже, как иногда и возможность уйти из жаркого помещения. Другая проблема — в том, что у них может быть нарушен механизм жажды, из-за чего они пьют недостаточно, что приводит к обезвоживанию;

маленькие дети. У них хуже способность приспосабливаться к экстремальным условиям. Еще одна причина в том, что дети не могут открыть дверь, если их забывают в машине;

люди с хроническими заболеваниями (в частности, сердечно-сосудистыми) — им сложнее справляться с жарой, и поэтому у них выше риск развития теплового удара, также из-за жары может выйти из-под контроля основное заболевание;

При тепловом ударе помощь нужно оказать в течение получаса, иначе прогноз довольно плохой — до 80% людей без помощи умирают.

Наконец, из-за высокой температуры воздуха люди хуже спят.

Какая температура опасна? Когда начинает расти смертность от жары?

Конкретной температурной отметки нет: дело в том, что смертность от жары начинает расти гораздо раньше, чем достигается максимальная температура, к которой физиологически может адаптироваться человек.

Согласно оценкам, даже здоровый человек не сможет выжить при длительном (более шести часов) нахождении в помещении, температура влажного термометра в котором превышает 35 градусов Цельсия (обычный градусник, если влажность меньше 100%, будет при этом показывать температуру существенно выше). На планете есть места, где температура нередко поднимается гораздо выше, а люди там все равно живут. Дело в том, что жара там обычно не сочетается с высокой влажностью, что позволяет человеку охлаждаться за счет потоотделения.

Но температура, при которой начинает умирать больше людей, чем обычно, в разных уголках планеты разная. В Токио и Мадриде, например, люди в среднем нормально переносят среднесуточную температуру до 30 градусов, в то время как в Лондоне избыточная смертность начинает резко расти уже после 22-23 градусов Цельсия.

Аналогичная ситуация и с холодом: в Сан-Паулу, например, люди начинают чаще умирать при падении температуры ниже +15 градусов, а в Торонто температуры до -20 вообще не влияют на смертность.

Получается, что в Лондоне +25 °C — уже слишком много, а в Бангкоке — слишком мало? Почему?

Все дело в адаптации: как чисто физиологической, так и связанной с инфраструктурой жизни — кондиционерами, жильем и так далее.