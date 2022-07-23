23.07.2022, 12:12
„Выхожу, а на елке хамелеон сидит!“ Необычная находка во дворе таллиннского дома
ФОТО: | Erakogu
Хамелеона нашли ранним утром в Таллинне во дворе дома на улице Пунане.
Как пишет Телеграм-канал „Быстро про Эстонию“, необычное животное сидело на елке. Нашедшие беглеца быстро занесли его домой и дали объявление в соцсетях. Хозяин быстро нашелся и пришел за своим сбежавшим другом.
Аркадий - так зовут хамелеона - уже дома.
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