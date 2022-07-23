Звери
23.07.2022, 12:12

„Выхожу, а на елке хамелеон сидит!“ Необычная находка во дворе таллиннского дома

 
Хамелеон на елке
Хамелеон на елке
ФОТО: Телеграм-канал "Быстро про Эстонию" | Erakogu

Хамелеона нашли ранним утром в Таллинне во дворе дома на улице Пунане.

Как пишет Телеграм-канал „Быстро про Эстонию“, необычное животное сидело на елке. Нашедшие беглеца быстро занесли его домой и дали объявление в соцсетях. Хозяин быстро нашелся и пришел за своим сбежавшим другом.

Аркадий - так зовут хамелеона - уже дома.

Хамелеон Аркадий

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