Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

„Клиенты проинформированы, что уже можно везти. Если клиенты успеют провезти сегодня, то, возможно, некоторые продукты будут перевезены уже сегодня“, – заявил представитель „Литовских железных дорог“ Мантас Дубаускас в эфире литовского телеканала LRT 22 июля.

На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область касается только автомобильного транспорта. По железной дороге перевозить санкционные материалы – бетон, древесину и спирт – можно „при осуществлении необходимого контроля“.

Литва запретила транзит российских строительных материалов и металла после вступления 17 июня санкций Евросоюза, предусматривающих запрет на их сухопутные поставки, в ответ Россия пригрозила Литве „жесткими ответными мерами“, если та не снимет ограничения. По разным данным, запрет затронул от 15% до половины транзитных грузов.

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