За рубежом
23.07.2022, 10:43

Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград

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Товарные поезда в Калининграде
Товарные поезда в Калининграде
ФОТО: REUTERS/Vitaly Nevar | Scanpix

Литва сняла запрет на железнодорожные перевозки санкционных товаров между Калининградской областью и остальной территорией России, сообщает ERR со ссылкой на литовскую новостную службу lrt.lt.

„Клиенты проинформированы, что уже можно везти. Если клиенты успеют провезти сегодня, то, возможно, некоторые продукты будут перевезены уже сегодня“, – заявил представитель „Литовских железных дорог“ Мантас Дубаускас в эфире литовского телеканала LRT 22 июля.

На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область касается только автомобильного транспорта. По железной дороге перевозить санкционные материалы – бетон, древесину и спирт – можно „при осуществлении необходимого контроля“.

Литва запретила транзит российских строительных материалов и металла после вступления 17 июня санкций Евросоюза, предусматривающих запрет на их сухопутные поставки, в ответ Россия пригрозила Литве „жесткими ответными мерами“, если та не снимет ограничения. По разным данным, запрет затронул от 15% до половины транзитных грузов.

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