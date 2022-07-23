ЧП и криминал
23.07.2022, 09:45

Пропавший ночью 17-летний молодой человек найден погибшим в море

 (28)
Патрульный вертолет над пляжем в Пирита
Патрульный вертолет над пляжем в Пирита
ФОТО: Facebook

После долгих поисков тело 17-летнего молодого человека нашли в море.

Молодой человек был объявлен пропавшим без вести на пляже Пирита в 23.20 в пятницу вечером. Немедленно начались поиски с помощью патрульного вертолета Департамента полиции и погранохраны, служебных собак, спасателей на гидроцикле и дрона.

Около трех часов ночи в море было найдено безжизненное тело молодого человека. Спасти юношу было уже нельзя.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.

Оставить комментарий Читать комментарии (28)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии