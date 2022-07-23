Пропавший ночью 17-летний молодой человек найден погибшим в море

Молодой человек был объявлен пропавшим без вести на пляже Пирита в 23.20 в пятницу вечером. Немедленно начались поиски с помощью патрульного вертолета Департамента полиции и погранохраны, служебных собак, спасателей на гидроцикле и дрона.

Около трех часов ночи в море было найдено безжизненное тело молодого человека. Спасти юношу было уже нельзя.

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