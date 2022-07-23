Клиент заплатил 3,30 евро на заправке самообслуживания. С его карты списали гораздо больше(8)
Клиент заплатил 3,30 евро на заправочной станции самообслуживания, но позже обнаружил, что с его карты было снято 50 евро.
Март (имя изменено - ред.) связался с Ärileht и написал, что оплатил покупку на сумму в размере 3,30 евро картой на кассе самообслуживания автозаправочной станции Olerex. Позже он обнаружил, что с карты списали 50 евро. „Это же сколько должно быть денег, если за каждый карточный платеж в магазине будет сниматься по 50 евро?“ - удивился Март. Он связался с сетью заправок.
И получил ответ из отдела карточных платежей Olerex о том, что система автозаправочной станции правильно рассчитала транзакцию в размере 3,30 евро. 50 евро - это резервирование, которое осуществляет не Olerex, а банк. „Насколько быстро освободятся зарезервированные средства, зависит от типа карты и правил банка держателя карты“, - говорится в пояснении.
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