Клиент заплатил 3,30 евро на заправке самообслуживания. С его карты списали гораздо больше

Март (имя изменено - ред.) связался с Ärileht и написал, что оплатил покупку на сумму в размере 3,30 евро картой на кассе самообслуживания автозаправочной станции Olerex. Позже он обнаружил, что с карты списали 50 евро. „Это же сколько должно быть денег, если за каждый карточный платеж в магазине будет сниматься по 50 евро?“ - удивился Март. Он связался с сетью заправок.