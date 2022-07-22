ВИДЕО | В Нарва-Йыэсуу у старого мола чуть не утонул пьяный мужчина

„Двое из них смогли вернуться, а двое - остались ждать помощь в воде“, - написала в комментарии к посту с видео о происшествии очевидец события Евгения Блинова.

Как прокомментировали событие в пресс-службе Спасательного департамента, к месту происшествия приехали три машины из Нарвы, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу. Четыре спасателя на двух специальных досках отправились в воду за оказавшимися в беде людьми, мужчиной и женщиной, едва державшимися за железную конструкцию в дамбе. По мнению специалиста Спасательного департамента, женщина помогла мужчине не утонуть.

Звонок в центр тревоги поступил в 17:29, в 18:12 горе-плавцов доставили на берег.

Спасательный департамент напоминает о том, что, во-первых, в том месте, где расположена дамба, купаться нельзя. Там море встречается с рекой, из-за чего есть сильное подводное течение. Глубина кажется небольшой, но, на самом деле, в том месте достаточная глубина для того, чтобы не справиться с течением и утонуть.

Во-вторых, нельзя заходить в воду в нетрезвом виде, это риск для жизни. Специалист Спасательного департамента рекомендует обязательно оставаться кому-то трезвому в компании, которая пьет алкогольные напитки, чтобы в случае неадекватности действий остальных, иметь возможность контролировать ситуацию и не допустить трагедии.