The Insider: На Херсонском направлении попали в окружение 2000 военных РФ
В ходе контрнаступления на Херсонском направлении войска РФ оказались в оперативном окружении в районе Высокополья. Об этом сообщает корреспондент The Insider со ссылкой на данные источников в ВСУ, действующих сейчас на месте, пишет DW.
Они подтверждают выход на связь российских командиров окруженных частей. По их данным, три российские батальонные тактические группы запросили у Украины „зеленый коридор“. По данным украинской разведки, в районе Высокополья окружено в общей сложности три батальонные тактические группы (БТГ), в том числе рота спецназа и танковая. Источники в ВСУ и разведке говорят о 2000 оказавшихся в окружении российских военных.
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