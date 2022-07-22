За рубежом
22.07.2022, 19:43

The Insider: На Херсонском направлении попали в окружение 2000 военных РФ

 
Российские военные в Херсонской области
Российские военные в Херсонской области
ФОТО: SERGEI ILNITSKY | EPA

В ходе контрнаступления на Херсонском направлении войска РФ оказались в оперативном окружении в районе Высокополья. Об этом сообщает корреспондент The Insider со ссылкой на данные источников в ВСУ, действующих сейчас на месте, пишет DW.

Они подтверждают выход на связь российских командиров окруженных частей. По их данным, три российские батальонные тактические группы запросили у Украины „зеленый коридор“. По данным украинской разведки, в районе Высокополья окружено в общей сложности три батальонные тактические группы (БТГ), в том числе рота спецназа и танковая. Источники в ВСУ и разведке говорят о 2000 оказавшихся в окружении российских военных.

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