ФОТО | Как в голливудском фильме: в Пярну машина протаранила стену дома, три человека в больнице(27)
Идиллию летней столицы нарушила неожиданная авария: легковой автомобиль въехал в стену дома на улице Рохелине, в результате чего и водителя машины, и находившихся поблизости людей пришлось доставить в больницу для контроля состояния здоровья.
„Сегодня около пяти часов вечера в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что в стену дома на улице Рохелине в Пярну въехал автомобиль, - сообщила пресс-служба полиции. - Рядом с домом в это время находились 55-летний мужчина и 26-летняя женщина, машина скорой помощи доставила их в больницу для медицинского осмотра. Скорая помощь также доставила в больницу водителя автомобиля, 21-летнего молодого человека. Все обстоятельства инцидента еще устанавливаются“.
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