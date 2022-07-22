ФОТО | Как в голливудском фильме: в Пярну машина протаранила стену дома, три человека в больнице

„Сегодня около пяти часов вечера в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что в стену дома на улице Рохелине в Пярну въехал автомобиль, - сообщила пресс-служба полиции. - Рядом с домом в это время находились 55-летний мужчина и 26-летняя женщина, машина скорой помощи доставила их в больницу для медицинского осмотра. Скорая помощь также доставила в больницу водителя автомобиля, 21-летнего молодого человека. Все обстоятельства инцидента еще устанавливаются“.